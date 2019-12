Bryan Fiabema har lenge vært sett på som et av TILs heteste salgsobjekt. Tidligere i desember dro angrepsspilleren på prøvespill til Chelsea, der iTromsø er kjent med at G16-landslagsspilleren har gjort et godt inntrykk.

Nå er 16-åringen solgt til den engelske Premier League-klubben.