Nå er Klinkenberg klar for AaFK: – Et stort steg opp

I forrige uke skrev Sunnmørsposten at den nederlandske midtstopperen Daan Klinkenberg trolig ble AaFKs neste signering. Nå bekrefter klubben at 23-åringen er klar for AaFK.

– Daan er en godt skolert spiller gjennom det nederlandske systemet. Han har spilt mye på relativt høyt nivå de siste tre årene, og har rollespesifikke ferdigheter som passer måten vi spiller fotball på. Han har en fin alder, og er veldig motivert for å spille og utvikle seg videre i AaFK, sier sportssjef Bjørn Erik Melland i ei pressemelding.

Den venstrebeinte 23-åringen spilte i akademiene til AZ Alkmaar, HFC Haarlem og FC Volendam i ungdomsårene, og det var i sistnevnte klubb at han fikk sin debut på seniornivå på nivå to i Nederland.

Midtstopperen spilte 43 kamper for Volendam til han ble enig med klubben om å avslutte kontrakten i januar i år. Da valgte midtstopperen for første gang å ta et steg ut fra nederlandsk fotball, og han endte opp i den finske klubben Inter Turku.

– Jeg kommer fra finsk fotball, og tar nå et stort steg opp. Jeg har skrevet under en treårskontrakt med AaFK, og ser frem til å bli en del av en profesjonell klubb, som har potensial til å etablere seg som en toppklubb i Norge, sier Klinkenberg.