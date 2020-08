Bodø/Glimt kan trekke Milan og Zlatan Ibrahimovic

Bodø/Glimt kan få storfint besøk i kvalifiseringen til europaligaen. I mandagens trekning er det over 30 prosent sjanse for at de møter italienske Milan.

Milans Zlatan Ibrahimovic er bare én av flere stjerner som Bodø/glimt kan trekkes mot mandag. Luca Bruno / AP / NTB scanpix.

NTB

Nå nettopp

Milan, med Zlatan Ibrahimovic på laget, er blant de tre lagene de norske serielederne kan trekke til andre runde av kvalifiseringen til europaligaen.

De øvrige to lagene er ungarske Fehérvár eller Zalgiris Vilnius fra Litauen, ifølge Det offentliggjorde Det europeiske fotballforbundet ( Uefa ). Bodø/Glimt tok seg videre i kvalifiseringen etter å ha slått Kauno Zalgiris fra Litauen 6-1 i første runde.

Bodø/Glimt er suverene i årets eliteserie i fotball. Mandag kan de trekkes mot det italienske storlaget Inter i kvalifiseringen til europaligaen. Christoffer Andersen / NTB scanpix

For Rosenborg, som er seedet i andre runde, venter enten litauiske Riteirar, latviske Ventspils eller ungarske Budapest Honvéd. Åge Hareides nye klubb slo islandske Breidablikk 4–2 på Lerkendal i første runde.

Viking, som er kvalifisert til europaligaen i kraft av cuptittelen fra i fjor, kommer inn i kvalifiseringen denne runden. Stavanger-laget kan enten møte skotske Aberdeen, Standard Liège fra Belgia eller nederlandske Willem II.

Trekningen finner sted i sveitsiske Nyon mandag, mens selve kampene spilles 31. august. På grunn av koronasituasjonen spilles det kun enkeltkamper i kvalifiseringen.

Molde, som er med i kvalifiseringen tli mesterligaen, kan møte GNK Dinamo (Kroatia), Young Boys (Sveits), Crvena Zvezda (Serbia), Qarabağ (Aserbajdsjan) eller Maccabi Tel-Aviv (Israel). Molde slo finske KuPS 5-0 i første kvalifiseringsrunde, mens Celja fra Slovenia ble slått 2-1 borte i andre runde.