Tromsø-gutten med første Bodø-scoring da Glimt lekte seg videre i Europa: – Helt ubeskrivelig deilig

Sebastian Tounekti (18) kom på scoringslisten da Bodø/Glimt ydmyket Kauno Zalgiris fra Litauen i Europa League-kvalik.

JUBEL: Sebastian Tounekti (nr. 3 fra venstre) gliser etter sin første Bodø/Glimt-scoring med sine lagkamerater. Mats Torbergsen

6 minutter siden

Det var ingen tvil om hvor seieren ville enda da Bodø/Glimt tok imot Kauno Zalgiris fra Litauen.

Philip Zinckernagel scoret lagets to første og de gulkledde ledet 2–0 til pause.

I 2. omgang var det Jens Petter Hauges tur som la på til 3–0 og 4–0.

Med 13 minutter igjen kom Tromsø-gutten Sebastian Tounekti inn. Først reduserte Zalgiris, før Victor Boniface la på til 5–1 og i 81. spilleminutt etter kun fire minutter på banen fikk altså Tounekti sette kronen på verket med 6–1-scoringen som ble kampens siste.

– Hva skal jeg si. Det var helt ubeskrivelig deilig, rett og slett, det er ikke så mye mer å si om det, sier Sebastian Tounekti til iTromsø.

Startet dagen med skole

Dagen startet med full skoledag for 18-åringen, og i morgen er det ingen tid å hvile.

– Da er det restitusjon og så skole, så klart. Så det blir ingen tid til å feire, sier Tromsø-gutten, som også fikk med seg TILs 2–0-seier mot HamKam.

– De vant? Så utrolig deilig, sier Tounekti, som lenger var aktuell for nettopp TIL før han endte opp i Bodø/Glimt.

Hans første scoring i gult, forklare han imidlertid slik.

– Det var litt veggspill med Jens (Petter Hauge). Han fikk spilt meg i mellomrom og jeg fikk skutt med yttersiden av høyre fot i lengste hjørne. Jeg trodde først keeperen reddet, for det så ut som han fikk en hånd på den. Men å se den gå inn var bare helt nydelig-

Kurs mot seriegull

Tounekti sier han gleder seg til uansett motstander og står inntil videre med én scoring i sin første kamp i Europa League.

– Det er ikke lenge siden jeg var i TUIL. Nå kommer jeg inn her og spiller Europa League og scorer. Det var også bra for min del at jeg tok vare på muligheten når jeg fikk det. Når du spiller med så gode spillere som vi har i Glimt, må du ta de sjansene du får, sier Tounekti.

Bodø/Glimt holder i hjemlig serie stø kurs mot lagets første eliteseriegull. De er ubeseiret på sesongens 15 første kamper (13–2–0) og har 41 poeng. De har syv poeng ned til serietoer Molde med én kamp mindre spilt. I helgen venter bortekamp mot Sarpsborg 08.

– For oss som ikke starter, må du være på når du får muligheten til å hjelpe laget. Vi har ikke hatt mange skader og spilte mye det samme laget, så det gjelder å være klar uansett, sier Tounekti.