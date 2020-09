Gjensynsglede for Bolaños: – Jeg elsker Myggen!

For Christian Bolaños var det stort å se igjen Erik Mykland. Myggen selv har stor tro på nysigneringen.

Christian Bolaños la ut denne meldingen på Instagram etter å ha truffet igjen Myggen. Privat

6 minutter siden

– Fantastisk. Jeg elsker Myggen så mye.

Christian Bolaños lyser opp når vi spør han om gjensynet med Erik Mykland. Sammen er de to kanskje de største stjernene i Start de siste tiårene, og fikk et godt forhold den sesongen de spilte sammen i 2009.

Nå er begge tilbake i klubben igjen. Myggen har jobbet i utviklingsavdelingen i klubben i noen år allerede. Bolaños er nysignert og hadde sin første trening sammen med Start-trener Joey Hardarson og den andre nysigneringen Mohamed El Makrini fredag ettermiddag.

Christian Bolaños på Start-trening fredag. Steffen Stenersen

– En veldig spesiell person for meg

– Myggen er en fantastisk person. Han er mer som meg, en glad person. Han var en veldig spesiell person for meg. Han var en stor spiller for Norge, og han har også spilt i FC København. Så vi har gode minner sammen. Det var en glede å se ham igjen, sier Bolaños til Fædrelandsvennen.

– Hvorfor var han så spesiell?

– Jeg får bare en god følelse med en gang. Han kom bort til meg med en gang og sa han ville spille én mot én i en kamp igjen. Det er bare en glede, sier Bolaños.

Det skal være snakk om en fotballtenniskamp fra sist Bolaños var i klubben, som Myggen fortsatt husker at han vant.

– Han må ha revansje. Sånne ting går jeg ikke glipp av, sier Myggen og smiler overfor Fædrelandsvennen.

Her kaster Erik Mykland seg om halsen til Bolaños etter at sistnevnte scoret mot Vålerenga i 2009. Stian Lysberg Solum / SCANPIX

– Ble veldig glad

Start-legenden er glad for å se costaricaneren tilbake i klubben, og sier det var veldig hyggelig å se igjen sin gamle lagkamerat.

– Jeg har gjennom årene vært dårlig på å holde kontakt med dem jeg har spilt med. Men så er det sånn i fotball at når man har delt garderobe og spilt på samme lag, så blir det ikke noe problem. Han er en veldig sosialt kompetent person, både på banen og i garderoben. Jeg ble veldig glad, både på mine og klubbens vegne. Han er en bra signering, som jeg tror vil løfte nivået på trening, sier Mykland.

Han husker han tidlig ble imponert over det «Bola» viste i Start-drakten. Over teknikken og de individuelle ferdighetene, men også av lagspilleren og personen Christian Bolaños. Det er mye av grunnen til at Mykland har trua på et nytt suksessopphold.

– Den første dagen han kom hit så satt han aleine i spisesalen. Men likevel så det ut som han allerede var en del av gruppa. Det er sjelden du ser spillere med en sånn aura rundt seg. Han bruke ikke tid på å tilvenne seg norsk fotball, sier Mykland.

– Han spillestil sammen med måten å være på gjør at han har noe spesielt. Så har han et godt smil og ser bra ut. Så både piker og menn kan glede seg, sier Myggen og smiler.

– Jeg har sagt at han må gjøre comeback, sier Bolaños og ler godt.

Trente for første gang

Start er tilbake i trening igjen på tirsdag, men fredag trente altså Bolaños lett på kunstgresset på Sør Arena. Han sier han føler seg bra.

– Det var moro. Det er fint å få trent litt på arenaen. Det er første økt med treneren, og så er det viktig å få kjenne på ballen og ikke minst kjenne på gresset. Sist jeg var her var det naturgress, sier Bolaños.

– Sitter touchen fortsatt bra?

– Jeg glemmer ikke de grunnleggende tingene. Det kommer naturlig for meg. Nå handlet det bare om å kjenne på ballen og få slått noen innlegg og avslutninger. Det var fint å få trene, sier 36-åringen.

Start spiller ikke kamp igjen før 20. september hjemme mot Kristiansund. Det betyr at Bolaños får to treningsuker på seg til å bli kampklar.

– Det er viktig for meg å møte lagkameratene mine, for å bli kjent med måten de spiller på. Vi må kjempe sammen for laget er i en vanskelig posisjon. Det er derfor jeg er her, sier han.