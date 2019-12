Disse stillingene kuttes i TIL etter nedrykket - tirsdag kommer de første spilleravgangene

Blant annet er det klart at tre stillinger i klubben ikke vil bli erstattet.

Det gleder utviklingssjef Truls Jenssen, som dro til Brann i sommer, mediesjef Nils-Jarle Sætre som hadde sin siste arbeidsdag søndag, og Ivan Baptista, som har vært i trenerteamet til A-laget de to siste sesongene og i ulike roller de fire siste årene i klubben.

– Det krever en viss administrasjon og trenerapparat i klubben. Vi har allerede gjort en del kutt inn mot sesongen, som vi nå er ferdig med. Så er det noen frivillige avganger som er i ferd med å skje, som er lite sannsynlig at ikke vil bli erstattet, sier Kristian Høydal til iTromsø.

– Utviklingssjef Truls Jenssen, Ivan Baptista rundt A-laget og mediesjef Nils-Jarle Sætre er tre roller som ikke vil bli erstattet?

– Det er et klokt resonnement, svarer Høydal, før han fortsetter.

– Det betyr at vi som er igjen må løpe litt fortere, sier Høydal.

– Spilleravganger tirsdag

Sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen varsler at de første spilleravgangene vil bli varslet allerede tirsdag.

– Vi lukker ikke døra helt ennå for spillere som Fitim (Azemi) og Eric (Smith) som har vært her og gjort en kjempejobb, men situasjonen vår nå gjør det utfordrende å få til. Vi kommer til å komme med en kunngjøring for status på noen spillere tirsdag som ikke blir med videre, sier Johansen.

Millionkutt

TIL kan tape rundt tre millioner i medieavtalen, men vil beholde samme bidrag på rundt tre millioner kroner fra Sparebanken Nord-Norge, noe iTromsø allerede har omtalt.

– Det er ingen stor hemmelighet at vi må kutte i et allerede presset budsjett og vil få helt andre vilkår når vi neste år skal spille i OBOS. Vi skal gjennomføre en ærlig evaluering i hele klubben, men jeg ønsker ikke å kommentere kroner og ører før jeg har lagt tallene frem for administrasjon og styre, sier Høydal.

– Men du har en antagelse av hvor mye dere må kutte i budsjettet?

– Ja, det har jeg, sier Høydal.

Han ønsker heller ikke å kommentere hvor mye besparelser det vil få og ikke erstattet Jenssen, Baptista og Sætre, men sier at det automatiske kuttet på rundt 20 prosent hos samtlige spillere, vil gi innbesparelser.

– Vi må se hvor mye gass vi kan gi. Vi skal være økonomisk bærekraftig, men må definitivt bremse opp. Det ligger mekanismer i kontraktene så det vil bli besparelser på spillerlønninger, sier Høydal.

Ifølge Høydal og Johansen har prosessen med å evaluere sesongen med styret alølerede startet.

– Du kan godt si at denn prosessen har startet. Det vil bli en del møter som involverer alle de involverte på ulike nivåer. Så vil vi kommentere ut når vi er ferdig med prosessen, sier Høydal.