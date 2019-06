Spansk avis: Ødegaard i samtaler med Real Madrid-rival

Det skriver den spanske avisen Noticias de Gipuzkoa. Avisen trykker lørdag bilder av den norske fotballstjernen som angivelig er tatt på flyplassen i den spanske storbyen Bilbao.

Med seg har 20-åringen pappa Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme.

Noticias de Gipuzkoa skriver at Ødegaard og hans støttespillere kom til Spania torsdag, og at fredagen ble benyttet til samtaler med Sociedad-ledelsen.

Klubbens sportsdirektør Roberto Olabe skal også ha sittet i bilen som fraktet Ødegaard og hans følge til flyplassen i Bilbao etter endt dag.

Midtbanespillerens agent Bjørn Tore Kvarme kjenner Real Sociedad godt. Han spilte selv i den spanske klubben fra 2001 til 2004.

Leverkusen i førersetet?

Noticias de Gipuzkoa skriver videre lørdag at det neppe blir enkelt for Real Sociedad å sikre seg Ødegaards ettertraktede signatur. Avisen hevder å vite at Real Madrid fortrekker en overgang til Bayer Leverkusen. Årsaken skal være at den tyske klubben trolig vil legge mer penger på bordet for nordmannen.

Ajax er også nevnt som en mulig ny arbeidsgiver for Ødegaard, men så sent som fredag skrev storavisen De Telegraaf at den nederlandske storklubben nærmest skal ha gitt opp jakten på nordmannen.

Årsaken skal være at Bayer Leverkusen er i førersetet i Ødegaard-jakten, og at Leverkusen har et klart fortrinn i kraft av at klubben er direktekvalifisert for gruppespillet i mesterligaen.

Ajax må på sin side gjennom to kvalifiseringsrunder.

Vil ikke vente

Ødegaard har en kontrakt med Real Madrid som løper til sommeren 2021. Nylig ga han uttrykk for at han ønsker en rask avklaring på sin egen fotballfremtid.

– De (Real Madrid) starter oppkjøringen et sted mellom 5. og 10. juli. Jeg håper jo å få en avklaring på ting før det. Jeg ønsker ikke samme situasjon som i fjor, der jeg var med på pre-season (sesongoppkjøringen) med Real og så kom til en ny klubb i midten av august, sa han.

20-åringen har den siste sesongen vært utlånt til nederlandske Vitesse. Der har Ødegaard gjort svært god reklame for seg selv med flere scoringer og målgivende pasninger.

(©NTB)