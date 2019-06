33-åringen, som av mange regnes som tidenes beste kvinnelige fotballspiller, gjorde sitt femte forsøk på å vinne VM. Men hun lyktes ikke denne gangen heller.

De brasilianske spillerne kjempet og kjempet, men tapte til slutt 1-2 i ekstraomgangene mot vertsnasjonen Frankrike.

Hvorvidt Marta blir med i neste VM, vites ennå ikke. Men hun gjorde sitt for å forberede Brasil-spillerne som skal bære laget i årene som kommer.

Veldig mange har lest denne saken. Har du? Kometkarrieren som overrasker: – Hun kommer til å dominere i ti år

Klar melding

– Vi må gråte i begynnelsen, slik at vi kan le til slutt, sa Marta i et intervju før hun henvendte seg direkte til TV-kameraet:

– Kvinnefotballen trenger all støtte den kan få. Og dere unge fotballkvinner, dere må jobbe hardere og anstrenge dere mer. Dere må ønske mer, trene mer, være klare for å spille hvert eneste minutt i 90 minutter, pluss 30 minutter ekstratid.

– Dette er det jeg ber dere om, jenter. Det kommer ikke alltid til å finnes en Formiga, heller ikke en Marta eller en Cristiane. Kvinnefotballen er avhengig av dere for å overleve. Tenk på det, smak på det.

Les mer om Brasils VM-exit her: Frankrike videre til kvartfinale etter thriller mot Brasil.

Stolt

Etter tapet mot Frankrikes sterke lag mente Marta at brasilianerne kunne være svært stolte over egen innsats.

– Vi gjorde alt vi kunne i dag, og jeg er stolt over laget vårt. Vi kjempet så hardt og gjorde vårt beste, sa hun ifølge Aftonbladet.

– Dere så at vi mistet noen viktige spillere (som nevnte Cristiane) underveis i kampen. Likevel fortsatte vi å jobbe så hardt. Jeg visste at det kom til å bli en vanskelig kamp mot et av VMs beste lag og mot publikum, men vi gjorde det vi kunne, fortsatte hun.

Fortsetter

Underveis i mesterskapet i Frankrike satte Marta målrekord med 17 VM-scoringer. Hun satte inn Brasils første mål i 2-3-tapet mot Australia i gruppespillet og ble da tidenes første spiller som har scoret i fem VM-turneringer.

Og selv om talen hennes etter Frankrike-kampen antydet at hun overlater ansvaret til yngre krefter, ville ikke Marta utelukke at hun spiller VM også i 2023.

– Jeg kommer til å fortsette å spille for Orlando (klubblaget). Og jeg kommer til å bruke hver kamp der til å holde meg i form til å fortsette i landslaget. Jeg tenker at jeg vil spille OL neste år, men det kommer an på hva jeg gjør da. Jeg må kjenne etter og leve livet.