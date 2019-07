USA-Nederland 2–0

LYON: – I just killed doping, sa Megan Rapinoe da hun plutselig ramlet opp på scenen under trener Jill Ellis’ pressekonferanse.

Egentlig skulle VMs store stjerne vært der fra starten, men hun måtte på dopingkontroll og var forsinket. Egentlig var beskjeden at hun ikke ville dukke opp i det hele tatt, men 34-åringen hadde altså levert varene og var klar.

Megan Rapinoe elsker å være i rampelyset.

Hun hadde akkurat vunnet sitt andre VM-gull, blitt kåret til turneringens beste spiller og scoret i en finale. Det var likevel talende og typisk at det første spørsmålet handlet om pipekonserten som kom da FIFA-president Gianni Infantino skulle ut på banen for å dele ut VM-pokalen.

For Rapinoe har på ingen måte vist noen overdreven respekt for autoriteter under VM. I starten av mesterskapet kom videoen hvor hun sa at hun ikke skulle til «the fucking White House» for å feire et eventuelt VM-gull.

BERNADETT SZABO / REUTERS

– Har aldri skadet noen

Dagen før finalen var det Infantino og resten av FIFA-ledelsen som fikk mest oppmerksomhet. Hun var ikke imponert over løftene om å doble prispengene til neste VM. Heller ikke at FIFA lover større investeringer i kvinnefotballen.

De amerikanske stjernene mener at det er for lite og altfor sent.

– Litt offentlig ydmykelse har vel aldri skadet noen. Jeg støtter buingen, sa Rapinoe og smilte.

Hun uttrykte stor forståelse for ropene fra tribunene om «equal pay».

– Jeg tror alle nå er klare for å ta denne samtalen til det neste nivået. Det er ikke lenger snakk om vi er verdt det, om vi skal ha likt betalt eller om markedet er det samme. La oss komme oss videre. Hva er det neste? spurte Rapinoe.

Nå vil hun at debatten skal handle om hvordan kvinnefotballen verden over kan bli støttet på en best mulig måte. Hvilke utviklingsprogrammer må til og hvordan kan FIFA bygge opp de ulike ligaene?

– Spillerne her har snakket ved å lage et helt fantastisk show. Vi kan ikke gjøre noe mer enn dette, sier hun.

Skinner i rampelyset

Trener Ellis ble tidligere på pressekonferansen spurt om hun noen gang var bekymret for at Rapinoe ikke ville takle alt presset hun legger på seg selv ved å snakke så høyt og mange tema.

– Det sier mye om henne. Hun ble skapt for slike øyeblikk som dette. Hun ønsker å være en talsperson for andre. Hun snakker fra hjertet, og vi trenger slike som henne. Vi trenger noen til å være ærlige og si det som det er.

Ellis sa videre at hun aldri var bekymret for at Rapinoe ikke ville takle presset.

– Jeg har sett de fire-fem siste årene hva hun er i stand til. Hun skinner bare mer og mer når hun er i rampelyset.