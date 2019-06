Remmer spiller for framtida, men vil ikke røpe hva den bringer

AKER STADION(Rbnett): Molde-backen fikk en sjelden sjanse fra start mot Ranheim, og var svært toneangivende i 2-0-seieren. Dansken noterte seg for én målgivende pasning i det som sannsynligvis var en av de siste kampene dansken spiller i den blå-hvite drakta. Selv er han ordknapp om hva framtida bringer, til tross for at han per nå er arbeidsledig om to uker.

– Jeg kan egentlig ikke si noe om interessen som har vært rundt meg. Jeg velger å holde kortene tett til brystet når det gjelder fremtiden min. Litt av grunnen til det er at det kommer tette kamper nå, og fokuset mitt bør være her, sier en ordknapp Christoffer Remmer til Romsdals Budstikke.