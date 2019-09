SR-BANK ARENA (Aftenbladet): Det var helt mot slutten av mandagens treningsøkt at et innlegg ble slått inn foran mål og Benjamin Källman gikk i duell med Rolf Daniel Vikstøl.

Finnen skulle forsøke å heade ballen i nettet, men traff i stedet skallen til Vikstøl. Et høyt smell kunne høres over hele arenaen, og begge de to ble liggende utslått på bakken.