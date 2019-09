Storelva-Finnsnes 2: 2–2 (0–1)

Trener Jimmy Hansen hadde pekt ut kampen mot Finnsnes 2 som en nøkkelkamp for å overleve i TITO-serien. Etter at Morten Larsos hadde sendt bortelaget i ledelsen like før pause og Martin Myrhaug Hansen økte ti minutter før full tid, så det ille ut den våte og kalde høstkvelden på Kvaløya.