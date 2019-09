Ny bergenser på landslaget: – Har vært drømmen min siden jeg var liten jente

Arna-Bjørnars Rikke Nygard fikk en herlig beskjed tirsdag da landslagsuttaket var klart: Hun er tatt ut i troppen til A-landslagets EM-kvalifiseringskamper borte mot Hviterussland og Færøyene.

– Jeg fikk vite det først nå, men jeg har visst de siste dagene at jeg var inne i bildet. Nå er det bare skikkelig lykkerus, sier Rikke Nygard.

19-åringen fra Åsane har gjort det sterkt for Arna-Bjørnar denne sesongen og hun har fra før 51 aldersbestemte landskamper. Men nå er hun endelig tatt ut blant landets beste kvinner.

– Det er dette jeg har jobbet mot lenge. Helt siden jeg var liten har jeg drømt om å komme på landslaget, sier Nygard.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Skryt fra landslagssjefen

Norge møter Hviterussland borte i Borisov 4. oktober og borte mot Færøyene i Torshavn 8. oktober. EM-kvalifiseringen som ble åpnet med 6–0 over Nord-Irland i august.

– Rikke er en spiller vi har fulgt gjennom U-landslagene, og hun har hatt en fin utvikling hele veien. Hun var med U23-laget forrige gang og var veldig god i kampen mot USA, som er en sterk internasjonal motstander. Rikke er en veldig spennende spiller, både for nå og i fremtiden, sier landslagssjef Martin Sjögren i en pressemelding.

To andre etablerte spillere er også tilbake blant Sjögrens utvalgte. Det er Sandvikens Lisa Naalsund og LSK Kvinners Ine Gausdal.

– Lisa Naalsund er med igjen. Hun har vært med en del tidligere, også på treningene under VM, og hun spilte en veldig bra kamp senest mot Vålerenga i helgen. Ina Gausdal er også tilbake etter en periode ute. Hun har vært god for LSK Kvinner i Toppserien, begrunner Sjögren.

Målvakten Aurora Mikalsen, som nylig gikk til Manchester United, er inne i troppen sammen med Cecilie Fiskerstrand og Oda Bogstad. Veteranen Ingrid Hjelmseth ga seg på landslaget etter den forrige EM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland.

– Alle våre keepere nå er faktisk fra samme årgang, født i 1996. Det blir spennende med en ny keepergenerasjon, sier Sjögren.

Marit Hommedal, NTB scanpix

– Jeg har lært mye

Kvinnelandslaget er mer populært enn på lenge etter at laget fikk mye oppmerksomhet i sommer da det ble kvartfinale under VM i Frankrike. Tidligere denne måneden var over 10.000 tilskuere på Brann Stadion for å se Norge spille privatlandskamp mot England.

– Kvinnefotballen begynner å bli mer og mer sett. Vi får etter hvert like mye fokus som herrene. Det er veldig gøy å være en del av det, sier Nygard.

Nygard bor i Åsane og startet fotballkarrieren i Hovding. Da hun var 13–14 år gikk hun til Arna-Bjørnar.

– I Arna-Bjørnar har jeg fått spille mye med spillere som har vært bedre enn meg, som Vilde Bøe Risa og Amalie Eikeland. Jeg har lært mye av det, sier Nygard.

Dette er troppen:

Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Maria Bogstad (Arna-Bjørnar), Aurora Mikalsen (Manchester U.), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Chelsea), Synne Skinnes Hansen (LSK Kvinner), Tuva Hansen (Klepp), Kristine Bjørdal Leine (Reading), Ina Gausdal (LSK Kvinner), Kristine Minde (Wolfsburg), Frida Maanum (Linköping), Rikke Bogetveit Nygard (Arna-Bjørnar), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg), Lisa Naalsund (Sandviken), Karina Sævik (Paris Saint-Germain, Amalie Eikeland (Reading), Guro Reiten (Chelsea), Vilde Bøe Risa (Koppabergs/Göteborg), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Lisa-Marie Karlseng Utland (Reading), Elise Thorsnes (LSK Kvinner), Isabell Herlovsen (Kolbotn).