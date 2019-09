Den tidligere AaFK-treneren, som ligger på tolvteplass med Ull/Kisa, fikk selvfølgelig med seg AaFKs cupkvartfinale mot Viking. På spørsmål om han var fornøyd med at det ble ekstraomganger, svarer Fredriksen slik:

– AaFK har en så stor og sterk stall, at jeg tror ikke det at de spilte ekstraomganger vil by på store utfordringer.