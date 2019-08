Vidar for alvor ned i bunnstriden

Vidar leverte en grei førsteomgang og gikk til pause med 1-0 ledelse. Målet kom etter 27 minutters spill, og det var Sigve Kleppa Kristensen som leverte en glimrende pasning til spissen, Thomas Klemetsen Jacobsen. Han løp fra sin oppasser og plasserte ballen godt til side for keeper og i mål. Dette var dagens beste Vidar-prestasjon!

Men dermed var det også slutt for Vidar. I en så viktig kamp som dette var i bunnstriden, leverte Vidar en mistrøstig andreomgang. Nardo var raskere i angrep, de VILLE mer og de vant duellene. Amund Vingelen scoret to ganger for gjestene, og David Strandin som kom inn som reserve, brukte bare tre minutter på å fastsette sluttresultatet til 3-1 i trøndernes favør.