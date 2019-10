Meade sto i fare for å bli utelukket fra resten av AaFKs kamper i år – søndag scoret han sitt første ligamål

Engelskmann ble avregistrert fra AaFKs spillertropp i august og sto i fare for å bli vraket fra resten av kampene da klubben hentet Kenny van der Weg. AaFK vil nemlig sikre seg da Kaj Ramsteijn ble skadet. Meade vant derimot kampen mot van der Weg og søndag viste han seg tilliten verdig.

– På det tidspunktet var jeg ikke glad for det, men jeg ser forbi det nå. Det skjedde ikke, og det er jeg takknemlig for. Jeg tror de så at jeg begynte å bli frisk igjen og at jeg viste framgang på trening, så de sto på meg. De viste meg tillit, sier Meade til Sunnmørsposten.