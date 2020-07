Søderlund scoret i storseier. Så måtte han av banen.

Häcken og Alexander Søderlund vant stort mot Elfsborg og inntok annenplassen i Allsvenskan torsdag.

Alexander Søderlund scoret for Häcken. Svein Ove Ekornesvåg, NTB Scanpix

NTB

16. juli 2020 21:23 Sist oppdatert nå nettopp

HÄCKEN - ELFSBORG 6–0

Rett etter scoringen gikk haugesunderen av med skade.

Søderlund satte inn 3-0-scoringen fem minutter ut i annen omgang. Den tidligere Rosenborg-spissen var våkent framme da Elfsborg-keeper Mathias Dyngeland måtte gi retur på et skudd fra Patrik Waalemark.

Norske Dyngeland startet kampen på benken, men ble sendt på banen da førstekeeper Tim Rönning måtte gi seg etter kun 18 minutters spill. Innhoppet ble ikke særlig minneverdig.

Før pause satte Patrik Waalemark og Gustav Berggren inn hvert sitt mål for Häcken, og etter hvilen fortsatte Søderlund festen. Umiddelbart etter scoringen viste spissen tegn til å ha pådratt seg en skade.

Daleho Irandust sto bak både 4-0 og 5-0, mens Ahemd Yasin avsluttet målfesten med 6-0 i siste spilleminutt.

Sivert Heltne Nilsen spilte hele kampen for Elfsborg.

Etter at åtte serierunder er unnagjort i Allsvenskan er det IFK Norrköping som har tatt føringen. Laget har ennå ikke tapt etter seks seire og to uavgjort. Torsdag ble det 2-0 hjemme over Örebro.

På de neste plassene følger sju lag som alle har 13 poeng. Häcken har best målforskjell av disse.

Slik gikk det i de øvrige kampene i Allsvenskan torsdag: Kalmar – Hammarby 1-2, Varberg – Mjällby 1-0, Östersund – Malmö 1-2.