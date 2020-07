De utfordret Barcelona og Madrids enevelde. Nå kjemper klubben en innbitt kamp mot gjeld, nedrykk og spanske fotballmyndigheter.

Det er gått 20 år siden Deportivo La Coruña vant sin første og eneste ligatittel i Spania. Mandag kveld rykket de ned til tredje nivå på mest mulig dramatisk vis.

Deportivo-spillerne, alle med ny sveis for anledningen, mottar sin hylles i gatene i La Coruna etter seriegullet i 2000. AP PHOTO/X. REY / EFE

Ropene fra Estadio Riazor kunne høres langt inn den spanske vårnatten.

«Campeones», «Campeones», «Campeones».

På ærestribunen sto klubbpresident Augusto César Lendoiro og viftet armene som en sjefdirigent til tonene av Queens «We Are The Champions».

Ute på banen forsøkte en gruppe supportere å rive nettet av det ene målet. Straks var gressmatten erobret av tusenvis av mennesker som klemte hverandre i ren eufori.

Etter 15 år med total fotballdominans fra storbyene Madrid og Barcelona, var det nå de 230.000 innbyggerne i kystbyen La Coruña helt nordvest i Spania som kunne kalle seg for best i landet. Byen gikk av hengslene.

Utenfor stadion sto en buss klar med påskriften «R.C Deportivo Campeon». Men først skulle spillerne i garderoben. Der sto en frisør og ventet på dem. Alle som en, ble de beordret til å farge håret sitt hvitt.

Hvorfor?

Det er det ingen som helt vet. Det var ikke alt som skjedde i La Coruña som ga mening den 19. mai i år 2000.

Publikum stormet banen da seriegullet i 2000 var et faktum. FILE PHOTO / REUTERS

Det glade 2000-tall

Det var, som vanlig, Barcelona og Real Madrid som var de store favorittene til å vinne ligatittelen også i 2000. Barcelona hadde Luis Figo, Patrick Kluivert og tidligere Deportivo-spiller Rivaldo. Real Madrid hadde Roberto Carlos, Raul og Fernando Redondo. Verdenstjerner alle sammen.

Men lille Deportivo og klubbpresident Lendoiro hadde vært smarte på overgangsmarkedet i flere år. Kjøpet av den nederlandske målmaskinen Roy Makaay før sesongen ble den siste byggeklossen i Lendoiros hårete visjon om å føre Deportivo til toppen av spansk fotball.

De neste årene skulle det bli mer å juble for. Etter seriegullet fulgte de opp med to annenplasser, og i 2002 vant de Copa del Rey-finalen 2–1 over Real Madrid.

I 2004 var de kun et straffespark fra å kunne nå Champions League-finalen. Deportivo hadde stadfestet seg som et av storlagene i Europa.

Fakta Deportivo La Coruña Opprettet: 2. mars 1906 (114 år) Fra: La Coruña Kallenavn: Súper Dépor Hjemmebane: Abanca-Riazor (Estadio Riazor) Kapasitet: 32.660 President: Fernando Vidal Hovedtrener: Fernando Vazques Meritter: Mester i La Liga (1999–2000), mester i Copa del Rey (1994–1995 og 2001–2002), spanske supercupen (1995, 2000 og 2002). Aktuell: Rykket ned til tredje nivå det spanske ligasystemet mandag kveld. Vis mer

Lionel Scaloni hadde som de andre spillerne fått ny hårfarge før bussturen rundt i La Coronas gater. AP PHOTO/LAVANDEIRA JR / EFE

Det vonde tiåret

Så fikk Deportivo merke det mange mindre lag med stor suksess har merket før dem:

1. Større klubber tiltrekker seg de beste spillerne.

2. Stjernene man beholder koster penger. Mye penger.

Samtidig begynte prestasjonene å dale. Det ble 8. plass. 13. plass. 7. plass. 10. plass.

Roy Makaay og Diego Tristan var et fryktet spisspar for Deportivo La Coruna på tidlig 2000-tall. AP PHOTO/TORRECILLA / EFE

Deportivo var blitt en middelhavsfarer. Da 2010 ble til 2011 var de blitt et bunnlag. Det ble nedrykk, opprykk og et nytt nedrykk.

Etter nedrykket i 2013 var pengene tatt slutt, og klubben ble satt under administrasjon. Den suksessfulle presidenten, Lendoiro, ble bedt om å frate sin stilling og fikk mye av skylden for uføret klubben hadde havnet i. Byggverket hans hadde ramlet totalt sammen.

Klubben skyldte svimlende 1,5 milliarder norske kroner i gjeld. Rundt 900 av millionene var ubetalt skatt.

Inn kom den nye presidenten Tino Fernández. Han skal ha halvert gjelden, og igjen rykket Deportivo rett opp. De neste fire årene kjempet de med ryggen mot veggen i den øverste divisjonen. I 2018 var det nok en gang klart for en tur ned til Segunda Division.

Augusto Cesar Lendoiro (t.h) i samtale med Spanias konge Juan Carlos I under en kamp i 2004. Lendoiro fikk mye av æren for Deportivos suksess, men også mye av skylden for uføret klubben havnet i. AP PHOTO/TORRECILLA / EFE

Kontroversielt nedrykk

Det fører oss til der klubben er i dag. Mandag kveld ble det klart at Deportivo igjen rykker ned. Denne gang til tredje nivå (Segunda Division B). Der har ikke klubben vært siden 1981.

Men i La Corona protesteres det kraftig.

I den siste serierunden i Spania skal alle kamper spilles samtidig. Kun to timer før avspark i den avgjørende kampen mellom Deportivo og Fuenlabrada, ble den utsatt. Grunnen var at flere spillere på Fuenlabrada hadde testet positivt på koronaviruset.

De andre kampene ble gjennomført. Og alle mulige resultater gikk imot Deportivo. Nedrykket var et faktum.

Til lokalavisen La Voz de Galicia varsler klubbpresident Fernando Vidal at Deportivo vil gå til rettslige skritt om ikke alle kampene i den siste serierunden spilles om igjen, eller neste års Segunda Division utvides slik at Deportivo ikke rykker ned.

Men protestene blir foreløpig ikke hørt.

– Kampene blir ikke spilt om igjen, skal La Liga-president Javier Tebas ha uttalt ifølge den samme avisen.

La Liga-president Javier Tebas har sagt at de siste kampene ikke vil spilles på nytt. Dermed har Deportivo La Coruna rykket ned til tredje nivå. Albert Gea / REUTERS

Gjeld opp til ørene

Hva nedrykket vil ha å si for klubben som for 20 år siden vant den øverste divisjonen, er ikke sikkert.

Ifølge La Voz de Galicia vil Deportivo kunne havne i et enormt økonomisk uføre. Med seg ned til tredje nivå skal klubben ta med seg en gjeld på rundt 900 millioner norske kroner.

28. juli vil en generalforsamling forsøke å godkjenne tre kapitalutvidelser på 700 millioner kroner hos den lokale banken Abanca, som er en av hovedsponsorene.

Men på det tredje nivået vil det være smått med inntekter. Derfor er det usikkert om Abanca vil godta å sprøyte enda mer penger inn i klubben. Det kan være starten på slutten for Deportivo La Coruña ifølge lokalavisen.

«Hvis det ikke blir godkjent, kan det medføre at Deportivo ikke kan spille i Segunda Division B», skriver La Voz de Galicia.

Og for ordens skyld: Det er nå 16 år siden en klubb som ikke er fra Barcelona eller Madrid vant ligatittelen i Spania.