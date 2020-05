Leder i Norsk trenerforening (NTF), Teddy Moen, har pr. fredag formiddag ikke vært involvert i prosessen som nå foregår rundt Gaute Helstrup.

– Jeg har ikke vært involvert. Gaute er medlem i NTF, og dersom han har behov for assistanse, hører jeg helt sikkert fra ham. Men jeg kan bekrefte 100 prosent at jeg ikke har vært involvert. Det eneste jeg kjenner til saken, er gjennom det jeg har lest i media: at han er en kandidat TIL jobber med, sier Teddy Moen til iTromsø.