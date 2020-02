Branns styrerom ligger innerst i kontorkorridoren på Kniksens plass. I den ene enden av det rektangulære rommet er det vinduer ut mot Kniksen-statuen. I den andre kortenden, med et gedigent hvitt styrebord imellom, er det av en eller annen grunn skråtak. Det var under dette lave taket at Eirik Holmen Johansen den 9. januar i fjor huket seg ned.

Den mer enn to meter høye keeperen ble presentert for bergenspressen av en blid Rune Soltvedt. Brann hadde endelig erstattet Samuel Sahin-Radlinger.