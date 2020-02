Selnæs kan bytte klubb etter virusutbruddet i Kina

Det forteller landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til Nettavisen.

– Han har fått lov av klubben sin til å finne en ny klubb å spille for mens ligaen der borte avventer situasjonen, sier «Perry».

Selnæs har vært en viktig brikke for Norge de siste årene og vil normalt være høyaktuell til den viktige EM-kvalifiseringskampen mot Serbia i mars. Da er det ikke ideelt at han for tiden er uten kampaktivitet.

Lagerbäck-assistenten antyder at han håper Selnæs finner seg en ny klubb, men med høye lønninger i Kina og stengte overgangsvinduer kan det bli vanskelig.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Overgangsvinduet er stengt i de største ligaene, men klubblag i land som Norge, Sverige og Polen kan hente spillere også i februar.

Hvorvidt Selnæs ønsker å dra dit mener Hansen at midtbanespilleren må gjøre opp en mening om selv.

– Dette må spilleren selv finne ut av. Han må finne ut hvilke avtaler han får med klubben med tanke på utlån, lønn, kontraktsforhold og den biten der, sier Hansen til Nettavisen.

