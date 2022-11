Hazard avkrefter ryktene om krangel med lagkamerat

Ifølge den tyske avisen Bild skal det ha vært tilløp til slåsskamp i Belgia-garderoben. Eden Hazard avkrefter på tirsdagens pressekonferanse at spillerne krangler.

DÅRLIG STEMNING: Både Eden Hazard (til venstre) og Kevin De Bruyne (til høyre) skal ha vært involvert i krangelen.

29. nov. 2022

Den tyske avisen skrev at Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen og Eden Hazard skal ha røket i tottene på hverandre etter 0-2-tapet for Marokko, og at Romelu Lukaku måtte stoppe de tre superstjernene fra å begynne å slåss.

– Nei, jeg kranglet ikke med Jan Vertonghen i garderoben etter Marokko. Bare (Roberto, landslagssjef) Martinez snakket. Vi slåss ikke. Det ville jeg heller ikke gjort, for Jan er høyere enn meg, sier en leende Hazard på tirsdagens pressekonferanse, gjengitt av Het Nieuwsblad.

Bakteppet for ryktene om krangling skal stamme fra De Bruynes intervju med The Guardian, hvor han uttalte at Belgia-troppen var for gammel til å kunne vinne VM. Det skal Vertonghen ha tatt svært personlig.

– Jeg har snakket med Kevin De Bruyne. Han er den første som fortsatt tror på gruppen, ellers ville han ikke vært her. Han sa nettopp at vi er eldre enn for fire år siden. Og det er også sant, sier Hazard.

Det gikk også hardt for seg i Belgia etter kampen. Se video under.

Stjernekeeperen Thibaut Courtois, som må ta det meste av skylden for 0–1-målet til Marokko, stilte også på pressekonferansen.

– Jeg tror ikke at vi har noen problemer innad i laget. Historiene som formidles, skapes for å lage en dårlig atmosfære i gruppen. Men det gjør oss bare mer bestemte om å kjempe om seieren mot Kroatia på torsdag, sier Courtois.

– Problemet er at det er for mange løgner. Og med sosiale medier blir et fjær til ti høns, og så ble det fortalt en historie som aldri fant sted, fortsetter keeperen.

Real Madrid-duoen forteller at spillerne og støtteapparatet samlet seg til et møte mandag. Det skal ha vart i cirka én time.

– Vi forstår at vi har en viktig kamp foran oss. Vi hører mange stygge ting, men vi er på samme bølgelengde. Det skal vi også vise om to dager, sier Hazard selvsikkert.

Midtstopper Jan Vertonghen gikk hardt ut mot laget etter 0–2-tapet for Marokko. Samtidig viste han til De Bruynes uttalelse om at «de er for gamle».

– Jeg antar at vi spiller dårlig fremover fordi angrepsspillerne er for gamle. Det er mange ting jeg tenker på som jeg ikke burde si, eller i det minste ikke utenfor garderoben. Det er veldig frustrerende i dag, sa Vertonghen etter Marokko-kampen.

Midtstopperen var heller ikke nådig med Courtois, som særlig var skyld i det første baklengsmålet. Han hadde også en annen tabbe, men da ble scoringen annullert.

– De scoret to like mål, to korte innlegg. Ballen skulle aldri gått inn, sa Vertonghen.

Hazard sendte så et lite stikk tilbake til Vertonghen da han påpekte at Belgia «ikke har de tre raskeste midtstopperne i verden».

– Det var bare en spøk. Det er bare sånn jeg er, lagkameratene mine vet det, sier Hazard på pressekonferansen.

Belgia ligger som nummer tre i gruppe F med tre poeng etter to puljekamper. De er nå mest sannsynlig avhengig av seier over Kroatia for å avansere videre til åttedelsfinalen.

