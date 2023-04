Brann-spillerne i eufori: – Nesten så jeg hadde tårer i øynene

BERGEN (VG) (Brann – Vålerenga 3–1) Brann innfridde foran et smekkfullt Brann Stadion. Etter kampen var gleden til å ta og føle på i Brann-leiren.

SLO TILBAKE: Brann tok sin første mot Vålerenga siden 2016.





– Utrolig deilig. Det var nesten så jeg hadde tårer i øynene da jeg så tribunene, sier Brann-midtstopper Ruben Kristiansen til VG.

Det var en lettet og euforisk Brann-gjeng som møtte pressen etter at de endelig slo rivalen Vålerenga for første gang siden 2016. Det skjedde foran 16816 tilskuere, altså et smekkfullt Brann Stadion, som badet i solskinn.

I EN GOD STIM: Ruben Kristiansen har hatt et par tøffe år i Brann-trøyen. Nå er imidlertid situasjonen en helt annen.

– Det er litt på grunn av der vi har vært. Vi har vært nede. Vi har hatt mye dritt og rykket ned, sier Kristiansen om følelsene.

– Nå er publikum tilbake og vi spiller underholdende fotball. Jeg tror det er gøy å se på. Vi synes iallfall selv at det er gøy å bare gå utpå der, skape sjanser, ikke tenke, men bare angripe og angripe, fortsetter han.

Bård Finne, som senket Brann som VIF-spiller med to scoringer i 2020, hadde målgivende på 1–0 og skaffet straffen som ledet til 2–1.

– Det føles selvfølgelig bra. Vi gjør nok en solid hjemmekamp. Det er veldig gøy å spille kamper på Stadion foran fullsatte tribuner. Jeg håper de som var her satte pris på kampen også, sier Finne til VG.

CAPTAIN FANTASTIC: Sivert Heltne Nilsen omsatte straffesparket som Bård Finne skaffet etter en forseelse av Fredrik Oldrup Jensen.

Spissen ønsker å si minst mulig om gamleklubben Vålerenga, men legger ikke noe skjul på at han trives svært godt nå som han er tilbake i fødebyen.

– Det er veldig deilig å være Brann-spiller for tiden. Det er veldig gøy fordi vi spiller en god fotball, er offensive og skapende. Folk er nødt til å ta hensyn til det. Da er det gøy å være offensiv spiller, sier 28-åringen.

– Det var sinnssyk stemning, sol og Bergen på sitt beste, sier Aune Selland Heggebø til VG. Han scoret 3–1-målet som punkterte kampen.

Spissen fikk gjennombruddet sitt i nedrykkssesongen 2021.

– Det er definitivt et av de beste øyeblikkene i Brann-trøyen: Å komme inn til et fullsatt Stadion og score mål, sier Heggebø.

Det er ikke hverdagslig at Brann Stadion fylles til randen på dager utenom 16. mai. Derfor er det viktig å innfri når det gjelder, slår Brann-trener Eirik Horneland fast.

Etter 3–0 i serieåpningen mot Haugesund, var Horneland kritisk til nivået på Brann-treningene i dagene etter. At de så tapte 0–2 for Odd i den påfølgende kampen, beskriver Ruben Kristiansen som en bekreftelse på kritikken og «det verste som kunne ha skjedd».

– Vi fikk et løft inn i denne uken. Den tok vi med oss inn i kampen og derfor klarte vi å vinne. Det var en kollektiv energi helt inn i sluttminuttene, sier Horneland til VG.

VIKTIG SEIER: Brann-trener Eirik Horneland legger ikke noe skjul på viktigheten av å vinne når publikumet byr opp til dans.

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen, som sammen med Ruben Kristiansen er de to spillerne som er igjen i Brann siden forrige seier mot VIF i 2016, sier serieåpningen mot Haugesund ble en mental utladning.

Det mener han de må lære av.

– Vi trøkket på denne uken, det er jo en del av suksessformelen vår: At vi trener godt og er godt trent. Det er en del av filosofien til Eirik, det er der vi gjør jobben for å vinne, ikke bare på kampdag, sier Heltne Nilsen.