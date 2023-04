Knallhard Matip-scoring: Reddet Liverpool

(West Ham–Liverpool 1–2) Samtidig som Manchester City spilte for ligagullet, kjempet Liverpool om å holde et siste lite håp i drømmen om 4. plass og Champions League neste sesong.

Etter kampen var West Ham-manager David Moyes forbannet. Han ville ha straffespark da to minutter gjensto. Liverpools Thiago var hovedperson i situasjonen. Spanjolen kastet seg inn i en takling etter ballen og den spratt opp i armen hans. Det ble ikke straffe. Situasjonen vil nok bli diskutert.

Og det er teoretisk mulig for Liverpool å bli nummer fire i Premier League. Klubben er seks poeng bak både 3. og 4. plassen.

Liverpool skal spille seks kamper til, det er 18 poeng å spille for.

Men Manchester United har åtte kamper igjen, det betyr at det er 24 poeng å hente. Newcastle har like mange poeng som Manchester United, men har spilt én kamp mer - og kan ta 21 poeng til.

FEIRET: Målscorer Lucas Paqueta (t.v.) og Michail Antonio jubler etter 1–0 til West Ham.

Det var Lucas Paqueta som scoret først og sendte West Ham i ledelsen etter 12 minutter og satte fyr på hjemmefansen. Han spilte vegg med Michail Antonio, deretter gjorde han alt selv og avsluttet fra distanse med blant andre Virgil van Dijk som tilskuer.

Men bare seks minutter senere svarte Liverpool. Cody Gakpo fikk et perfekt fremspill av Trent Alexander-Arnold og satte ballen via stolpen til høyre for West Ham-keeper Lukasz Fabianski og i mål.

Liverpool eide nærmest ballen i 1. omgang med 75 prosent ballbesittelse, men lagene var like langt til pause.

Ti minutter ut i 2. omgang rystet Jarrod Bowen gjestene da han satte ballen i mål, men det ble VAR-sjekket og den sa offside.

TAKK: Joel Matip scoret Liverpools andre mål og blir gratulert av lagkamerater og stopperkollega Virgil van Dijk. Luis Diaz (t.v.) og Mohamed Salah og Cody Gakpo med ryggene mot kamera.

Så var det Joel Matip sin tur. Han fikk først en sjanse på corner, den ble reddet på streken. Minuttet etter stanget han ballen i mål etter en corner slått av Andy Robertson. Matip fikk gå opp helt upresset og han svarte med å sette ballen knallhardt i mål.

Liverpool endte med 73 prosent ballbesittelse. West Ham hadde to avslutninger på mål, mens gjestene hadde fire - 50 prosent uttelling på begge lag.

Manchester City vant toppkampen mot Arsenal 4–1. Erling Braut Haaland scoret kampens siste mål.