Fotballbråk i Hellas - opprørspoliti på banen

Opprørspoliti måtte bruke tåregass etter at publikummere stormet banen i oppgjøret mellom Olympiakos og AEK i Athen.

24.04.2023 00:01 Oppdatert 24.04.2023 00:37

Den greske avisen The Standard skriver at Olympiakos-fans stormet banen da sluttsignalet gikk for kampen som bortelaget AEK vant 3–1.

Bilder fra stadion viser massivt med opprørspoliti og tåregass som ligger lavt over tribuneseksjonene. Opprørspolitiet forsøkte å beskytte AEK-spillere og dommertrioen. Det ble også kastet gjenstander fra tribunen, skriver avisen.

Politiet måtte bruke svært mye tåregass for å spre de hissige publikummerne.

Videobilder fra stadion viser publikummere som kaster seter som er revet opp fra stadion og det skytes fyrverkeri mot politiet.

Avisen skriver også at to Olympiakos-topper var på banen etter kampen ble avblåst, men det er ikke kjent om det var for å forsøke å få supporterne til å fjerne seg fra gresset.