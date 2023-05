Glimt-leiren utroper Brann til tittelkandidat: – Kommer til å være helt der oppe

BODØ/SKIEN (VG) Foran onsdagens tradisjonsrike oppgjør mellom Rosenborg og Brann, omtales bergenserne som et tetlag.

Bård Finne mottok hyllest av Niklas Jensen Wassberg og David Wolfe (bakerst) etter å ha satt inn 2–0 borte mot Bodø/Glimt lørdag kveld.





Etter å ha spilt 2–2 mot Brann på Aspmyra, var både Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og lagkaptein Patrick Berg imponert av rødtrøyene. Brann er nyopprykket, men deres eksplosive utvikling gjør at laget vil være med i teten allerede denne sesongen, mener duoen.

– De har kommet langt, langt frem i utviklingen sin i forhold til mange andre klubber. Jeg ser ikke at de plutselig skal miste formen de har, for de er et stabilt, godt lag. Det er ikke tilfeldig at de leverer gode prestasjoner uke inn og uke ut. De kommer til å være helt der oppe, sier Berg til VG og omtaler den hurtige utviklingen som «veldig imponerende».

Knutsen mener Brann er et godt lag som «garantert kommer til å være med helt inn» i kampen om medaljene.

– All ære til den jobben som er gjort rundt det laget de siste årene, sier Knutsen og ramser opp rødtrøyenes grunnspill, samhold og «enorme» utviklingstempo som suksessfaktorer.

Onsdag er det klassikeren borte mot Rosenborg som venter for Brann, og trøndernes kaptein Markus Henriksen kan også se for seg at bergenserne vil være med i gullkampen.

– De spiller fin fotball, der de har den friheten til å flytte veldig mange folk opp. I tillegg har de mye kvalitet i alle ledd. Så holder Brann det her oppe, så er de absolutt det, sier Henriksen til VG.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal har derimot ikke lyst til å snakke om Brann som tittelkandidat etter kun fire serierunder.

– Vi skal fokusere på våre ting, og prøve å bli litt bedre hele veien. Til slutt er vi på et godt nok nivå til å slå hvem som helst, sier Rekdal til VG.

– Hvordan vil du beskrive forskjellen på Rosenborg og Branns utvikling de siste årene?

– Hvis du tar fjorårssesongen vår, så gikk den ganske bratt oppover. Vi hadde vel en av tidenes beste hjemmestatistikker i Rosenborgs historie. Vi scoret 69 mål i fjor, kun slått én gang på de siste 13 årene, sier Rekdal og fortsetter:

– Brann rykket opp. De spilte seg godt samkjørt, og har masse selvtillit. Vi må bygge nytt, men oppi dette så er jeg ikke så veldig opptatt av andre lag.

Brann-trener Eirik Horneland nekter selv for at de vil være med i tittelkampen, men påpeker at bergenserne alltid vil være tro mot egen filosofi. Han ser på dét som viktig for utviklingen, mens toppscorer Bård Finne mener mentaliteten til laget er en av nøklene til deres solide sesongstart. De frykter ingen, sier han.

Mot Bodø/Glimt styrte Brann de første 45 minuttene på en imponerende måte. Etter et kvarter hamret stortalentet Niklas Jensen Wassberg inn 1–0 fra 16 meter. På Aspmyra startet 18-åringen for første gang denne sesongen.

Mot Rosenborg gjenstår det å se hvordan Horneland komponerer angrepet. Aune Heggebø og Ole Didrik Blomberg er alternativer som var på benken i Bodø.

– Vi kan få til mye. Vi har store muligheter. Nå må vi bare gripe dem og jobbe hardt hver eneste dag for å kunne prestere best mulig når det gjelder. Det ser bra ut nå, men det er mange kamper igjen av sesongen, sier Jensen Wassberg til VG.

– Hva ser du på som nøkkelen til at dere har gått fra et lag som rykket ned i 2021 til et lag som i store deler av kampen dominerer på Aspmyra?

– Det er veldig mange faktorer. Vi har et veldig godt samhold i gruppen. Det har vi hatt i flere år nå. Så har vi måten vi spiller fotball på. Vi trener veldig hardt og godt. Det hjelper oss med måten vi skal spille fotball – med å ta tak i kampene, kombinere og jobbe steinhardt defensivt, sier den hurtige og tekniske kantspilleren i dette intervjuet: