Får kritikk etter tapet: – Ødegaard ble satt grundig på plass

Ekspertene har omfavnet Martin Ødegaard (24), men etter 1–4-tap for Manchester City er det mange som mener at kapteinen aldri klarte å løfte Arsenal. Ståle Solbakken sier at nordmannen ikke var av de dårligste.

HUFF! Martin Ødegaard får seg et ubehagelig møte med Manchester Citys Manuel Akanji.





27.04.2023 11:45 Oppdatert 27.04.2023 12:22

Arsenal-sjefen får kritikk for måten han ga bort ballen på til Haaland forut for 3–0-målet.

– Når kampen henger i en tråd, er det siste du trenger å gi bort et billig mål. Jeg har hver gang rost kapteinen. Da må jeg være ærlig når det motsatte er tilfelle, skriver Tom Canton, Arsenal-ekspert i football.london.

– Å unngå feil er selvfølgelig nøkkelen, men det var en følelse av at Ødegaard kunne vært mer hensynsløs fremover og prøvd å tvinge ballen inn i mellomrommene bak.

Martin Ødegaard er en av fire Arsenal-spillere som får karakteren tre på spillerbørsen til The Guardian

Hos football.london får han - i likhet med flere av de andre store stjernene - fem poeng, mens Rob Holding får fire.

– Ga bort ballen forferdelig for andre gang på like mange kamper - som resulterte i baklengsmål, skriver football.london om nordmannen.

Les også Slik hylles Haaland i England: «Bulldozer», «beist», «supermann»

På forhånd var det mye snakk om hvem som kunne dominere kampen mest av Martin Ødegaard og Kevin De Bruyne. Will Ford i Football 365 skriver:

– Forskjellen mellom Manchester City og Arsenal var ekstraordinær. Erling Haaland rundlurte Rob Holding og Martin Ødegaard ble satt grundig på plass av Kevin De Bruyne.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at forskjellen på lagene ble stor.

– Martin har hatt en fantastisk sesong. Han var ikke av de dårligste Arsenal-spillerne, men han ble preget av at Arsenal aldri fikk satt inn et kollektivt press, sier han.

– Med ballen fikk de også mange brudd mot seg.

Solbakken analyserer videre:

– Samtidig led de av at Gabriel Martinelli og Bukayo Saka ble fullstendig nøytralisert på kantene. Det gjorde at det ble trangt og vanskelig sentralt. Selv om Martin løp mye og gjorde alt han kunne, var forskjellen på lagene for stor. Det var ingen på Arsenal som leverte opp mot det de har gjort tidligere.

Viaplay-ekspert Pål André Helland mener Ødegaard var «litt under pari».

– Martin sliter som en følge av at City herser fysisk med Arsenal, kombinert med at de er ekstremt gode til å nekte Martin de rommene hvor han er best, sier Helland til VG.

Tidligere Arsenal-spiller Pål Lydersen fastslår at Arsenal ble fullstendig utspilt:

– Det gjenspeiler også Ødegaards innsats. Han fikk aldri markert seg og ble stort sett løpende etter ball og se City spille. Dessverre for Arsenal var det klasseforskjell igår over hele linjen, sier Lydersen til VG.

Kenneth Fredheim, Discovery-kommentator og «livslang» Arsenal-supporter, er enig:

– Martin ble rett og slett borte.

– Hvorfor?

– Arsenal møtte et lag som var flere nivåer bedre. De må bruke denne kampen som målestokk for nivået som trengs om de skal vinne noe.

– Sviktet Ødegaard spesielt?

– Nei, jeg føler at hele Arsenal-laget falt igjennom, Martin inkludert. Han ble usynlig i denne kampen, dessverre.