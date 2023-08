VIF forventer snarlig avklaring rundt Seedy Jatta - kan ha spilt sin siste kamp

VALLE (VG) Seedy Jatta (20) kan forsvinne fra Vålerenga. Sportssjef Joacim Jonsson bekrefter at Sturm Graz har lagt inn et bud som nærmer seg akseptabelt for Vålerenga.

Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 22:27

Sportssjef Joacim Jonsson bekreftet fredag overfor TV 2 at Vålerenga har et stående bud på 20-åringen. Etter kampen mot Haugesund søndag kveld sier Jonsson til VG at budet er fra Sturm Graz, og at det nærmer seg en enighet.

– Det er et akseptabelt bud, men vi skal ha en spiller som står klar for oss og har signert før vi foretar oss noe der. Får vi det i land så kan det skje ting, ja, sier Joacim Jonsson til VG.

Jatta selv sier han ikke er preget av budet. Etter det VG erfarer skal budet være på over 25 millioner kroner.

– Det er gøy, men det er ikke noe som er klart ennå, så jeg er fortsatt i Vålerenga og tenker bare på det, sier Seedy Jatta til VG om budet.

− Er det noe du har lyst til?

− Sier ikke nei til det, men akkurat nå er jeg i Vålerenga. Så «full focus on Vålerenga», svarer Jatta.

− Kan det ha vært din siste kamp for Vålerenga?

− Det vet jeg ikke. Kan ikke svare noe på det.

Seedy Jatta er ettertraktet og kan ha spilt sin siste kamp for Vålerenga mot Haugesund. Vis mer

Ved slutten av juli erfarte Nettavisen at VIF hadde avslått et bud på opp mot 20 millioner norske kroner fra den østerrikske klubben Sturm Graz.

− Det som skjer der, det skjer. Han er en ung gutt og selvfølgelig attraktiv fordi han har noen egenskaper. Vi skulle sikkert gjerne hatt ham til han hadde fått utviklet seg mer, blitt råere feilvendt og en enda bedre avslutter og alt, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til VG.

− Så er det sånn at markedet presser seg frem noen ganger. Så får vi se hvor det skjæringspunktet går hen, fortsetter han.

Bakke mener det er helt åpent om spissen er igjen på Valle når overgangsvinduet stenger 1. september, men forsikrer én ting:

− Han kan ikke gå ut før vi har fått noe inn.

− Og det er noe dere jobber med nå?

− Ja, det gjør man jo hele tiden på alle posisjoner året rundt, egentlig. Men det brenner jo på dass for å få en spiss inn om han skulle ha ramlet ut, svarer Bakke.

Geir Bakke kan måtte gjøre endringer på spissplass. Vis mer

Jonsson sier at det «er jævlig vanskelig å finne spisser».

– Jeg skal ikke legge skjul på det. Det vokser ikke på trær. Vi ønsker å gå i pluss økonomisk og sportslig. Jeg vil tro at dette er avgjort innen en til to dager. Vi har vært i diskusjoner med alternativer, sier Jonsson.

– Hva kan du si om den eventuelle erstatteren?

– Vi er i dialog med spesielt en spiller, som er en klassisk nier og sterk boksspiller. Han er ikke helt lik Seedy. Men vi er veldig glad for å ha Seedy her.