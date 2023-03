Bergenser herjer i Europa – valgte bort Norge

Brann-produktet Emil Hansson (24) storspiller i Nederland. I antall målpoeng i Europas beste fotballnasjoner har kun én mann gjort det bedre denne sesongen: Erling Braut Haaland.

POENGKONGE: Svensk-norske Emil Hansson herjer for Heracles Almeo i andredivisjon i Nederland. Her fra kampen mot Telstar 24. januar.

20.03.2023 05:01

– Det er veldig smigrende å nevnes i det selskapet, sier Hansson til Aftonbladet.

Den svensk-norske venstrevingen med oppvekst i Bergen og seks kamper for Brann utmerker seg nemlig på flere statistikker – og ypper seg mot navn som Kevin De Bruyne og Lionel Messi.

Hansson spiller i Nederland for klubben Heracles. De er på nest øverste nivå (Eerste Divisie), men stormer mot opprykk og ligger foreløpig på en andreplass, elleve poeng foran Almere på tredjeplass. Det er mye takket være 24-åringens presise høyrefot.

Imponerende nok har han 15 scoringer denne sesongen, men samtidig har han servert 16 målgivende pasninger på de 29 seriekampene. Det gjør ham til en av Europas assistkonger.

– Hva er det som gjør at du presterer så bra?

– Dette er andredivisjon, det er lettere. Men fremfor alt har jeg utviklet meg som spiller, fått mer erfaring og jeg har trent hardt for å bli bedre.

– Det er vanskelig å sammenligne første- og andredivisjon med hverandre, sier norsk-svensken til Aftonbladet.

MAGIKEREN: Emil Hansson utkonkurrerer Lionel Messi og hans venstre silkefot.

Aftonbladet har brukt statistikkverktøyet Wyscout sin liste over spillere med flest målgivende pasninger de siste tolv månedene. Den listen topper Hansson sammen med Ajax-kaptein Dusan Tadić med 19 målgivende.

Ser man på inneværende sesong, deler de to andreplassen med 16 målgivende hver, rett bak Genks Mike Tresór med 18.

Fakta Spillere med flest målgivende ligasesongen 22/23 England: Premier League: Kevin De Bruyne, Manchester City, 12 assist Championship: Ryan Giles, Middlesbrough, 9 Tyskland: Bundesliga: Randal Kolo Manie, Frankfurt, 10 2. Bundesliga: Laszlo Bénes, Hamburg, 9 Italia: Serie A: Kvicha Kvaratskhelia, Napoli, 9 Serie B: Luca Tremolada, Modena, 11 Spania: La Liga: Antoine Griezmann, Atlético Madrid, 8 Segunda División: José Callejon, Granada, 9 Frankrike: Ligue 1: Lionel Messi, PSG, 13 Ligue 2: Jean Krasso, Saint-Étienne, 7 Nederland: Eredivisie: Dusan Tadic, Ajax, 16 Eerste Divisie: Emil Hansson, Heracles, 16 Tyrkia: Süper Lig: Fabio Borini, Fatih Karagümrük, 8 1. Lig: Michal Nalepa, Sakaryaspor, 8 Portugal: Primeira Liga: Álex Grimaldo, Benfica, 8 Segunda Liga: Alanzinho, Moreirense, 6 Belgia: Belgian Pro League: Mike Trésor, Genk, 18 Challenger Pro League: Guillaume De Schryver, Lierse, 9 Vis mer

Den imponerende statistikken gjør at Hansson er nest best i Europa – om man kun skal se på poengstatistikk (mål pluss målgivende).

Med sine 15 mål og 16 målgivende har vingen 31 poeng, kun slått av – selvfølgelig – målmaskinen Erling Braut Haaland.

– Det er forskjell på ligaene, men det skal leveres uansett hvilket nivå man spiller på. Det er som han sier selv – det er gøy å være på en slik liste, sier Hanssons far Patrik til VG.

Fakta Målpoengtoppen i Europa 1. Erling Braut Haaland, Manchester City, 28 mål + 5 målgivende, 33 poeng 2. Emil Hansson, Heracles, 15+16, 31 poeng 3. Enner Valencia, Fenerbahce, 23+4, 27 poeng 4. Lionel Messi, PSG, 13+13, 26 poeng Vis mer

Aftonbladet skriver at større klubber enn Heracles vurderer poengkongen og nevner Eintracht Frankfurt, Köln, Lyon og Udinese.

– Jeg tar det senere hvis det blir aktuelt. Akkurat nå ønsker jeg bare å fokusere på min egen og lagets prestasjoner med Heracles. Vi skal rykke opp, sier Emil Hansson.

24-åringen reiste tidlig til utlandet. Han var bare 17 da han forlot bergenshjemmet til sin norske mor og pappa Patrik Hansson, selv Brann-spiller som aktiv og senere i klubbens trenerteam.

Først flyttet han til nederlandske Feyenoords ungdomsavdeling. I storklubben fra Rotterdam ble det kun små innhopp i fire A-lagskamper på tre sesonger, før han ble lånt ut til RKC Waalwijk, og senere solgt til Hannover 96 i Tyskland.

Oppholdet i Tyskland ble heller ikke vellykket med nok et utlån til Waalwijk, og i 2020 ble han solg tilbake til Nederland og Fortuna Sittard.

I 2022 gikk han til Heracles og nå spiller han sin beste sesong.

Noe A-landslagsspill har det foreløpig likevel ikke blitt noe av. Hverken for Norge eller Sverige.

– Jeg kan ikke protestere på at jeg ikke har blitt valgt ut eller vært i nærheten ennå. Da må jeg prestere på et høyere nivå.

– Jeg føler meg klar til å ta både det steget og til å spille i en bedre liga. Jeg er på et annet nivå og har bedre forutsetninger for det nå enn da jeg var tenåring. Jeg føler meg sterk både fysisk og psykisk, sier 24-åringen.

STRAFFEBOM: Emil Hansson i aksjon for Brann i 2015. Her misser han på straffe i cupen mot Sarpsborg.

Hansson spilte 32 landskamper for Norge på aldersbestemt nivå før han bestemte seg for Sveriges U21-lag. Foreløpig er han ikke blitt vurdert av Ståle Solbakken og det norske A-landslaget.

– Er det helt sikkert at det blir Sverige i fremtiden?

– Ja, akkurat nå er det sånn. Jeg tok det valget for noen år siden. Jeg er oppvokst i Norge, snakker bedre norsk enn svensk, men familien min har landslagshistorie i Sverige. Jeg føler sterkt for begge land, men i dette tilfellet er det Sverige som gjelder, sier Hansson.

– Helt til det norske forbundet ringer igjen?

– Det tar jeg da, sier han lattermildt.

Pappa Patrik spilte for Sveriges U19-lag, men det er hans onkel og fetter, Tommy Svensson og Joachim Björklund, som står for størsteparten av landslagshistorikken.

Svensson spilte selv 40 A-lagskamper for Sverige. Han var enda mer markant som landslagstrener. I 1994 ledet han laget til bronsemedalje i VM.

Björklund, som nå er assistent-trener i Sarpsborg 08, spilte 77 kamper.

– Vil du helst at sønnen din velger Sverige?

– Jeg tror han har tatt et valg om Sverige, og han har allerede mange landskamper der. Men det blir feil at jeg svarer, for han er stor nok til å svare selv. Det er et valg han må ta, og så lenge det er det riktige for ham er det bra, sier Patrik Hansson til VG.