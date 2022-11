Arsenal-sjefen lovpriser «fantastiske» Ødegaard: – Har endret mentalitet

Martin Ødegaard (23) har snakket halve livet om at «jeg ønsker bare å utvikle meg». Lørdag viste drammenseren at han har lykkes ved å overta toppscorertittelen i Arsenal.

«CAPTAIN FANTASTIC»: Martin Ødegaard avgjorde mot Wolverhampton på Molineux Stadium lørdag kveld.

13. nov. 2022 09:56 Sist oppdatert nå nettopp

Arsenal-kapteinens to nettkjenninger mot Wolverhampton befestet London-klubbens posisjon på toppen av tabellen. I det som var den siste kampen før VM, satte 23-åringen inn 1–0 og 2–0 i 2. omgang fra innsiden av 16-meteren.

På sidelinjen jublet manager Mikel Arteta (40), som gjorde Ødegaard til lagets fremste hærfører foran denne sesongen.

– Det var en stor avgjørelse. Han er en leder på sin egen måte, med karakteren sin. Han er en fantastisk person. Han er en fantastisk fotballspiller. Det er ikke lett å gjøre det han gjør på hans alder. Vi er veldig glad for å ha ham hos oss, sier Arteta på en pressekonferanse etter matchen.

Ødegaard har scoret seks mål på 13 seriematcher. Før denne sesongen hadde nordmannen åtte mål på 50 tidligere kamper. Arteta er glad for utviklingen.

– Det er det du ønsker, at dine offensive midtbanespillere vinner kamper for deg og ikke bare har målgivende, men også scorer. Han har endret mentalitet. Han trener mye på det. Han ønsker å bli best mulig, og vi vet fortsatt ikke hva som er taket hans – som det er med mange av de andre ungguttene vi har.

For første gang siden 2007 vil Arsenal lede Premier League til jul. På grunn av det nært forestående verdensmesterskapet er neste Arsenal-kamp 26. desember – hjemme mot West Ham.

10 av de 13 siste sesongene har en ledelse ved jul medført seriegull. Ned til Erling Braut Haalands Manchester City på 2. plass skiller det fem poeng etter 14 runder. Lørdag kveld kom Ødegaard med en klar beskjed i et intervju med BBC:

– Jeg har sagt mange ganger at denne klubben bør kjempe om titler. Det er der vi ønsker å være. Det er en lang vei å gå. Vi skal fortsette å jobbe hardt. Vi skal fortsette å være ydmyke. Vi har mye å forbedre. Vi skal komme tilbake sterkere og mer sultne enn noen gang etter pausen, sier 23-åringen fra Drammen.