Glimts Nordås-grep vekker sterke reaksjoner hos TIL-sjefen: - Selv Glimt kan ikke være så kyniske

Lasse Nordås landet i Tromsø søndag kveld. Nå gjør en skade på Faris Pemi at han er aktuell for europacupkampen i Bodø torsdag kveld. Men i TIL sier de at Nordås er skadet, og på ingen måte bør være aktuell verken torsdag eller søndag.

Lasse Nordås på flyplassen i Tromsø. Vis mer

iTromsø

Nordås har kontrakt med «Gutan» fra 1. august, etter å ha vært en del av overgangsavtalen der Daniel Bassi gikk andre vei. Han landet på Langnes søndag kveld, der planen var å trene en ukes tid før han offisielt ble klar.

Men i kulissene har Glimt hatt en mulighet til å kalle spilleren tilbake hvis det var behov. Det har nå skjedd, ifølge TILs sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen.