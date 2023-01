Manchester United ett skritt nærmere finale etter storseier

(Nottingham Forest – Manchester United 0–3) Ustoppelige Marcus Rashford (25) scoret på et utsøkt dribleraid, mens Wout Weghorst (30) satte sitt første United-mål. Nå lukter det finale allerede.

MOT FINALE: Wout Weghorst og Marcus Rashford scoret målene som sender Erik ten Hag ett steg nærmere sin første finale som Manchester United-manager.

25.01.2023 22:51 Oppdatert 25.01.2023 23:06

Med tremålsseier før returoppgjøret på Old Trafford om en uke skal det svært mye til for at Erik ten Hag ikke får oppleve sin første finale som Manchester United-manager.

Formspilleren Marcus Rashford åpnet ballet allerede før seks minutter var spilt av den første av to semifinalekamper.

Venstrekanten startet raidet fra egen halvdel, satte fart og snek seg mellom to Nottingham Forest-forsvarere, før han satte inn åpningsmålet med venstrefoten.

Det var Rashfords tiende mål på like mange kamper etter VM-pausen:

Midtveis i omgangen trodde Forest at de hadde utlignet, men det velplasserte skuddet til Sam Surridge ble VAR-annullert grunnet en hårfin offside.

– Vi var litt heldige der, sier Weghorst til Sky Spors.

Det så mistenkelig ut som offside også da januarsigneringen Wout Weghorst var først fremme på en retur like før pause. Antony fyrte av og Hennessey ga retur.

Der kastet nederlenderen seg frem og satte inn sitt første mål i United-drakt.

– Jeg håpet på en retur og den kom akkurat der, sier Weghorst om scoringen.

SCORINGSGLEDE: Wout Weghorst var strålende fornøyd etter å ha satt sitt første mål i United-drakt.

Og som det ikke var nok så hamret Bruno Fernandes inn det tredje målet på tampen av oppgjøret.

– Det er et veldig godt resultat for oss, så la oss avslutte det neste uke, sier Weghorst.

Manchester United har dermed halvannen fot i ligacupfinalen. Returoppgjøret spilles på Old Trafford onsdag om en uke.

Vinneren møter enten Newcastle eller Southampton i finalen. Førstnevnte vant 1–0 på bortebane og har et glimrende utgangspunkt før returoppgjøret på St. James’ Park.

Manchester United har ikke vunnet et trofé siden Europa League-triumfen i 2017.

PS! Marcus Rashford fikk seg en smell i ribbeina og ble byttet ut rett etterpå. Det skjedde ti minutter ut i andre omgang. Det er ikke kjent om byttet var på grunn av smellen eller av andre årsaker.