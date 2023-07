TIL-kaptein om Bassi-exiten: - Ikke bruk for spillere som ikke har lyst å være her

Daniel Bassis Glimt-valg skaper reaksjoner i TIL.

Ruben Yttergård Jenssen og Gaute Helstrup på Romssa Arena onsdag.

iTromsø

05.07.2023 12:40

- Vi skulle ønske at Daniel ble hos oss, men han har valgt å forlate klubben, og må selv svare for hvor skal han og hvorfor han ønsker det, sier daglig leder Øyvind Alapnes til iTromsø stående på Romssa Arena etter at iTromsø hadde avslørt nyheten om at Daniel Bassi forlater TIL til fordel for Bodø/Glimt.

- Har han spilt sin siste kamp for TIL?