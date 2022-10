Ten Hag om Ronaldo-oppførsel: – Vil håndtere det i morgen

(Manchester United – Tottenham 2–0) Manchester United tok en overbevisende seier i storkampen mot Tottenham, men benkede Cristiano Ronaldos forsvinningsnummer kan overskygge prestasjonen.

19. okt. 2022 23:43 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha fått muligheten fra start i de to siste Manchester United-kampene, ble Ronaldo værende på benken hjemme mot Tottenham onsdag kveld.

Fra sidelinjen kunne ha se at sine lagkamerater storspilte, men ett minutt før ordinær tid var over, tuslet den portugisiske superstjernen inn i garderoben.

– Det er et ego som tydeligvis er så stort at det er en situasjon som plager ham så veldig, sier den norske landslagssjefen Ståle Solbakken i Viaplay-studio og fortsetter:

– Den marsjen som han setter inn i garderoben der vil prege pressekonferanser, aviser og snakket etterpå mer enn Uniteds store prestasjon. Det er for meg uakseptabelt og må etter mitt syn få konsekvenser.

– Jeg så ham, men jeg har ikke snakket med ham, sier Manchester United-manager Erik ten Hag om Ronaldo til Amazon Prime arrow-outward-link .

– Vi vil håndtere det i morgen, ikke i dag. I dag skal vi feire denne seieren, fortsetter ten Hag.

fullskjerm neste MORGENDAGENS PROBLEMER: Manchester United-manager Erik ten Hag sier at han skal vente til torsdag med å håndtere Cristiano Ronaldos valg om å gå før kampslutt mot Tottenham. 1 av 2 Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

– Jeg så det ikke, så jeg kan ikke si noe om det, sier United-midtstopper Lisandro Martinez til Viaplay.

Lillestrøm-spiller Pål Andre Helland satt sammen med Solbakken i Viaplay-studio, og hadde også sin mening om Ronaldos valg om å gå før kampslutt:

– Det er fryktelig interessant å se det han gjør. Han er fullt klar over det han gjør. Han vet at det kommer til å trekke oppmerksomhet bort fra denne fantastiske kampen for Manchester United, sier Helland.

– Han vet at det blir trøbbel for ten Hag, og at det er det han vil bli konfrontert med på alle pressekonferanser, fortsetter Helland.

– Nok er nok på et eller annet tidspunkt og den floken her må United løse. Den bør løses senest i januarvinduet, mener Solbakken.

– Det som er hundre prosent sikkert er at hadde det vært alle andre enn Ronaldo, så hadde vedkommende vært ferdig for en stund. Det hadde aldri blitt en diskusjon, annet enn at her må vi statuere et kraftig eksempel.

– Her er det en stor, stor avgjørelse og et stort, stort problem for United, avslutter Solbakken.

Se høydepunktene fra Manchester Uniteds 2–0-seier over Tottenham: