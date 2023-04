Hanche-Olsen på ukens lag i Bundesliga

Andreas Hanche-Olsen (26) fikk plass i midtforsvaret i Kickers utvalgte ellever etter helgens Bundesliga-runde. Han utmerket seg da Mainz slo RB Leipzig 3-0.

03.04.2023 12:47

Hanche-Olsen forlot Gent til for del for Mainz i januar og har siden notert seg for én assist på elleve kamper for tyskerne.

Kickers lag (4-1-3-2): Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach) – Jerome Roussillon (Union Berlin), Andreas Hanche-Olsen (Mainz), Matthijs de Ligt (Bayern München), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) – Domnik Kohr (Mainz) – Kingsley Coman (Bayern München). Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München) – Ludovic Ajorque (Mainz), Kevin Behrens (Union Berlin).

Julian Ryerson har også kommet på ukens lag av Kicker denne sesongen. Det skjedde da han var Union Berlin-spiller i august i fjor. Siden har landslagsbacken gjort overgang til Borussia Dortmund.