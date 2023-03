Zlatan-comeback for Sverige: Rivalen Lukaku stjal showet

(Sverige-Belgia 0–3) Jubelen var stor da Zlatan Ibrahimovic (41) gjorde comeback for Sverige. Men rivalen Romelu Lukaku (29) stjal hele showet med hat trick for Belgia.

24.03.2023 22:38 Oppdatert 24.03.2023 23:06

Sverige hadde et tøft 2022 med blant annet to tap for Norge i Nations League. EM-kvalifiseringen startet med stortap hjemme i Stockholm.

– Svensk mardröm, melder Aftonbladet.

– I visse situasjoner er det gutter mot menn, sier tidligere landslagssjef, Lars Lagerbäck, til Viaplay.

– Jeg synes ikke vi spiller så dårlig, det er det syke, mener Dejan Kulusevski i intervju med TV6.

Zlatan Ibrahimovic kom 17 minutter før slutt inn til sin første landskamp på nesten ett år. Applausen runget fra 42.000 på Friends Arena. 41-åringen, som debuterte for Sverige for snart 22 år siden, er tilbake etter en korsbåndskade.

Zlatan scoret på straffe for Milan sist helg. Han kom til en heading mot Belgia. Men keeper Thibaut Courtois reddet enkelt. Det var ikke Sveriges kveld.

TILBAKE: Zlatan Ibrahimovic med Belgias Wout Faes.

0–1: Romelu Lukaku ble den eneste målscoreren før pause. Belgia-spissen knuste Hjalmar Ekdal i lufta, headet et glimrende innlegg fra Dodi Lukebakio stolpe inn, og pekte opp mot taket i Friends Arena.

Lukaku dedikerte i februar en Inter-scoring til sin tidligere lagkamerat, Christian Atsu, som døde da jordskjelvet rammet Tyrkia og Syria.

TIL HIMMELS: Romelu Lukaku pekte mot himmelen etter det første målet i Stockholm.

Sverige var bare centimeter – eller millimeter – fra mål før pause. Men Belgia-stopper Wout Faes stoppet skuddet fra Dejan Kulusevski på målstreken.

0–2: Rett etter pause var Lukaku igjen på plass på Lukebakios innlegg. 29-åringen scoret, via Sverige-stopper Victor Lindelöf, sitt mål nummer 70 for Belgia.

TAKKET: Romelu Lukaku scoret to for Belgia. Begge etter pasning fra Dodi Lukebakio

Lukaku-scoringene var neppe særlig populære hos Sverige-reserve Zlatan Ibrahimovic. Under en cupkamp i 2021 smalt det ordentlig mellom de to spissene til Inter og Milan ifølge Goal.

– Hvis du åpner munnen skal jeg brekke hvert eneste bein i kroppen din, skal Zlatan ha sagt før han fulgte opp med at Lukaku kunne be moren sin gjøre voodoo. Ibrahimovic hevder Lukaku så skrek følgende i spillertunnelen: – Jeg skal plassere tre kuler i hodet ditt.

På Friends Arena nøyde han seg med tre scoringer.

0–3: Johan Bakayoko lurte både Ludwig Augustinsson og Viktor Claesson i en samme bevegelse. 19-åringen serverte Lukaku perfekt. Spissen satte ballen i tomt bur. Etter en VAR-sjekk ble hattrikket godkjent.

De gjorde godt for Belgia etter at de ble slått ut av VM allerede i åttedelsfinalen. Den nye landslagssjefen, Domenico Tedesco, har beholdt veteranstopperen Jan Verthongen (35). Men ni andre spillere – mange av dem svært erfarne – er skiftet ut fra VM-troppen. Til sammen 771 landskampers rutine er borte.

Emil Forsberg fikk en kjempemulighet i 2. omgang etter at Sverige hadde rullet opp hele det belgiske forsvaret. Men svensken skled i avslutningsøyeblikket. Thibaut Courtois reddet enkelt.

Det var typisk på en svak kveld for Janne Anderssons menn.

Etter to mål av Manchester Uniteds Marcel Sabitzer vant Østerrike 4–1 over Aserbajdsjan i den andre kampen i gruppe F. Sverige tar imot Aserbajdsjan på Friends mandag.