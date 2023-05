Skattekrav til Tomas Brolin: 6 mill. kroner

Det svenske skattevesenet mener at Tomas Brolin (53) har unndratt over 12 mill. kroner i inntekt - og krever at han skal betale cirka 6 mill. kroner ekstra i skatt.

GAMMEL HELT: Tomas Brolin i aksjon på 20-års-markeringen for VM-bronsen i 1994.

24.05.2023 18:25

Brolin var en av stjernene da Sverige tok VM-bronse i 1994 og spilte blant annet for Parma, Leeds og Crystal Palace.

Skattevesenet mener at han har unndratt seg skatt i forbindelsen med markedsføringen av munnstykker til støvsugere.

– Jeg er veldig overrasket. Vi kommer til å anke, sier Brolin ifølge Aftonbladet.

På spørsmål om han har seks millioner å betale i skatt nå, svarer han:

– Det har jeg ingen kommentar til.