Premier League-stjerne utestengt i åtte måneder for gambling

Brentford-spiss Ivan Toney (27) har scoret tredje flest mål i Premier League denne sesongen. Nå må profilen belage seg på en lang tid uten fotball.

GRUNN TIL Å FORTVILE: Ivan Toney er dømt til en lang tid på sidelinjen av Det engelske fotballforbundet.

17.05.2023 18:05 Oppdatert 17.05.2023 18:25

Det engelske fotballforbundet (FA) har utestengt Toney i åtte måneder med umiddelbar virkning og ilagt ham en bot på 50.000 pund, rundt 666.000 norske kroner.

– Det er knallhardt for Toney og får Brentford. Det er ikke mange andre lag i Premier League som er mer avhengig av en spiller enn det Brentford er av Toney, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til VG.

Stjernespissen har scoret 20 mål på 33 kamper for Brentford denne sesongen. Bare Harry Kane og Erling Braut Haaland har flere nettkjenninger. Han har også én landskamp for England.

Ifølge NTB får Toney ikke spille før 16. januar 2024. Han skal få lov til å begynne å trene med laget fire måneder før utestengelsen opphører.

– På mange måter vil det ramme de veldig hardt. Skal man finne noe positivt for dem, er det at han nok ikke blir solgt i sommer. Da har de han i alle fall siste halvdelen av neste sesong, og da har han veldig mye å bevise. Det er trist for en spiller som ligger i skorpen til landslaget og også ville fått muligheten der, sier Wikestad.

Engelskmannen har innrømmet flere brudd på regler for pengespill på fotballkamper. I fjor vinter ble 27-åringen anklaget for 262 brudd på gambling-reglene i perioden 2017 til 2021. Ifølge Daily Mail har Brentford-spissen erkjent noen av anklagene, men avvist andre.

Ifølge FAs regler er det forbudt for spillere i engelsk fotball å sette penger på utfall eller hendelser i kamper, eller å dele innsideinformasjon for veddemålshensyn.

Toney skal ikke være anklaget for å ha tippet mot eget lag. Den siste tiden har spissen blitt knyttet til en mulig overgang til storklubben Chelsea, en overgang som nå trolig er spolert.

Toney har vært Brentfords viktigste bidragsyter til at laget ligger på en sterk 9. plass i Premier League. Nå må klubben klare seg uten angriperen i de to siste kampene og de fem første månedene av neste sesong.