Refser avgjørelse om omkamp i 3. divisjon: – En juridisk skandale

Kampen mellom Eik Tønsberg og Follo FK må spilles på nytt. Nå frykter Eik-trener Kjetil Kristoffersen at flere klubber protesterer i lignende situasjoner.

Jonas Bucher, VG

32 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Et feilaktig rødt kort under kampen mellom Eik Tønsberg og Follo FK har ført til at oppgjøret – som endte 2-0 til Eik – må omberammes og spilles på nytt.

Situasjonen som førte til Follo-keeper Sander Østbyes utvisning kom tidlig i andre omgang da Eik allerede ledet 1-0. Tidligere Lillestrøm-spiller Markus Brændsrød jaktet et tilbakespill som Østbye til slutt tok med hendene.

Follo mener Brændsrød berører ballen i situasjonen, og sendte dermed inn protest til NFF. Etter å ha sett situasjonen på video, konkluderte utvalget med at utvisningen ikke hadde hjemmel i spillereglene.

Bortelaget Follo sendte inn protest til Norges Fotballforbund og fikk medhold.

Eik anket avgjørelsen om å spille kampen på nytt og ønsker at resultatet skal bli stående, men ble ikke hørt i NFFs doms- og sanksjonsutvalg. Tønsbergs Blad omtalte nyheten først.

– Ikke et regelbrudd

Kampen ble opprinnelig spilt 6. august. Begge lag kjemper om opprykk i 3. divisjon.

– Det er ikke engang et regelbrudd. Jeg driter meg ut først på tilbakespillet, det er helt fair. Men så er motspilleren først på ballen og tupper den rett i armene mine. Dommeren tolker det som et tilbakespill, og viser meg ut fordi jeg skal ha hindret en åpenbar målsjanse, sa keeperen til Østlandets blad etter kampslutt.

«Når det foreligger en slik feil som nevnt i reaksjonsreglementet § 5-3 (1) bokstav c, skal kampen spilles på nytt dersom det er ‘overveiende sannsynlig at feilen har påvirket kamputfallet’, jf. § 5-12.», skriver NFFs ankeutvalg i sin beslutning.

I Eiks anke argumenterer klubben blant annet for at situasjonen skjer i andre omgang, og at det dermed ikke er «overveiende sannsynlig» at det røde kortet påvirket resultatet.

Eik Tønsbergs hovedtrener Kjetil Kristoffersen betegner avgjørelsen som en «Kafka-prosess» (betegnelse som kan bety absurd eller uvirkelig behandling).

– Jeg synes det er en juridisk skandale. Grunnen til det er at det ikke bygger på rettslige prinsipper. Det bygges på synsing, og Follo blir i tillegg belønnet med å ta bort vårt første mål. Det er ikke til å tro, sier Kristoffersen til VG.

– 70 prosent av lag som får det første målet vinner til slutt uansett, ifølge NFFs egen statistikk. At domsutvalget klarer å argumentere med at kampen med overveiende sannsynlighet ville fått et annet resultat er beviselig feil, hevder han videre.

MÅ SPILLE OMKAMP: Eik Tønsberg-trener Kjetil Kristoffersen er rasende etter ankeutvalgets beslutning om at kampen mellom Eik Tønsberg og Follo FK må spilles på nytt.

«Om sannsynlighetskravet er oppfylt, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering av sakens opplysninger, herunder stillingen og tidspunktet for feilen (...). De statistiske opplysningene som FK Eik Tønsberg viser til i anken kan dermed ikke tillegges avgjørende vekt», skriver NFFs utvalg i ankebeslutningen.

Eik-treneren mener at avgjørelse om omkamp aldri hadde skjedd i Eliteserien. Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFFs juridiske avdeling, skriver følgende i en sms til VG om omkamp i toppfotballen:

– Det er fotballens uavhengige utvalg som vurderer sak til sak ut ifra gjeldende regler i NFFs protestreglement. Det reglementet er det samme på øverste nivå, så i prinsippet kunne lignende skjedd også i Eliteserien og Toppserien.

Kristoffersen tror at saken fører til at breddeklubber i Norge får lavere terskel for å legge inn protester til forbundet.

– Flere klubber kommer nå til å protestere når man ser hvordan utvalget i dette tilfellet gir en fantastisk belønning til protesterende part. Dette er en av de største belønningene for et regelbrudd i norsk fotballhistorie, raser Eik-treneren.

Eik-treneren hevder også at det røde kortet burde blitt stående, og at dommer Hussein Al-Kharasani ikke gjorde feil da han viste ut Follos burvokter.

– Jeg mener at vurderingen dommeren gjør er helt riktig, og at han bare burde stått på egne bein. Avgjørelsen kan avgjøre sesongen for både oss og lagene rundt oss på tabellen.

Follo, som er to poeng foran Eik på tabellen i 3. divisjon, er godt fornøyde med at klubben fikk medhold i protesten.

– Vi forstår Kjetil og Eiks frustrasjon. Vi var også mildt sagt oppgitte da det røde kortet ble gitt, men vi er glade for at vi blir hørt og at regelverket blir fulgt, sier Follo-trener Christian Qvist Jacobsen til VG.

– Vi følte oss bortdømt og hadde grunnlag for omspill, presiserer han.

Andre videoer fra norsk fotball: