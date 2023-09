Forsvarer lagkameraten etter kritikken: – Tror ikke alle forstår

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagsstopper Stefan Strandberg (33) har måttet tåle å være gjenstand for diskusjon. For mye, mener stoppermakker Leo Skiri Østigård (23).

FAST: Stefan Strandberg er en av Ståle Solbakkens mest betrodde spillere.







Publisert: 14.09.2023 06:55

– Jeg synes vi skal se litt på det Stefan gjør i dag. Han fortjener skryt han òg, sier Napoli-spiller Leo Skiri Østigård til VG etter kampen mot Georgia.

Stopperparet har fått tillit i alle fem EM-kvalifiseringskampene dette året. Ståle Solbakken har stått last og brast med duoen til tross for mye debatt og kritiske spørsmål.

Særlig Vålerenga-stopper Stefan Strandberg har fått hard medfart – spesielt i sosiale medier og blant «mannen i gata».

– Det er enkelt å sitte og se på. Jeg tror ikke alle forstår hvor mange oppgaver og hvor mye han og andre gjør som ikke blir sett, sier Østigård – og fortsetter:

– Han gjorde en god kamp og fortjener litt skryt etter alt det negative greiene han har fått i det siste. Man kan jo prøve selv. Han får det jo med seg, så å stå bak der og gjøre en god kamp foran et fullsatt Ullevaal står det respekt av, sier Østigård.

STOPPERDUO: Leo Skiri Østigård (nummer to til høyre) og Stefan Strandberg. Her med Erling Braut Haaland foran seg.

Flere eksperter har gjentatte ganger pekt på at det norske landslaget har et stopperproblem.

Etter kampen mot Georgia i mars, hvor Norge mistet seieren etter en forsvarstabbe av den norske stopperduoen, uttalte fotballekspert Lars Tjærnås at «scoringen dessverre viste at vi har et stopperproblem».

– Det er en posisjon der Norge har vært godt forspent, og der det er mindre konkurranse enn det har vært, innrømmet assistenttrener Brede Hangeland på pressekonferansen dagen før møtet med Jordan.

Strandberg fikk blant annet karakteren to på børsen av Dagbladet i kampene mot Georgia i mars og Skottland i juni.

Det var mye frustrasjon etter Georgia-kampen:

Etter tirsdagens kamp fikk Strandberg karakteren fem på børsen i VG. Han sto blant annet for noen viktige blokkeringer i den første omgangen og leverte en solid kamp, før han var involvert da nullen glapp på overtid.

Fakta Strandberg og Østigård på VG-børsen i 2023 I denne EM-kvaliken har Strandberg et børssnitt på 4,4 av 10 hos VG. På VG-børsen har Strandberg denne rekken: Spania borte: 5

Georgia borte: 4

Skottland hjemme: 4

Kypros hjemme: 4

Georgia hjemme: 5 Stoppermakker Østigård har i samme periode denne rekken: Spania borte: 4

Georgia borte: 3

Skottland hjemme: 3

Kypros hjemme: 5

Georgia hjemme: 5 Det gir et snitt på 4 blank. Østigård fikk også 4 på børsen i privatlandskampen mot Jordan. Vis mer

Strandberg har vært en av Ståle Solbakkens mest betrodde spillere. I offisielle kamper under Solbakken som sjef er det kun Martin Ødegaard, Birger Meling og Ørjan Nyland som har flere minutter på banen.

Mandag ble Solbakken spurt om hvorfor han gir tillit til Strandberg og Østigård igjen og igjen, til tross for kostbare feil mot både Georgia og Skottland.

Da tok han blant annet et oppgjør med «sosiale medier-verdenen». Han hevdet også at det hadde blitt en «Strandberg-greie fordi han spiller i Norge».

– I noen kamper har han havnet i posisjoner som ikke er hans styrke. Det har han fått svi og berettiget kritikk for, men så har det blitt helt overdimensjonert, sa Solbakken i et lengre resonnement:

– Vi må spille med det laget vi til enhver tid mener er det beste. Det kommer aldri til å bli noen populistiske laguttak. Det kommer ikke til å bli noen avstemninger i sosiale medier. Jeg tror faren her er at mange, kanskje noen av dere også, lever i en sosiale medier-boble. Jeg vet ikke hvor mange prosent av Norges befolkning som er på Facebook og Twitter, og det er liksom det som er svaret på hva som rører seg, sa Solbakken.

– Det blir veldig forsterkende. Det er ikke sikkert det er den verdenen som er den riktige. Det kan være en annen utenfor den. Den forholder jeg meg til. Jeg mener det seriøst at mange lever det ut fra at de tror det er den virkelige verden, sa Solbakken.

Strandberg selv bare trekker på skuldrene på spørsmål om hvordan kritikken har påvirket ham.

– Folk får si hva de vil. Jeg er veldig trygg på hva jeg har bidratt med både på og utenfor banen. Det har jeg gjort omtrent siden før Nusa ble født, sier Strandberg.

Da Nusa ble født i 2005 spilte Stefan Strandberg på G15-landslaget. Siden har han spilt på mer eller mindre alle aldersbestemte landslag frem til han debuterte på A-landslaget i 2013.

– Han viser her igjen hva han kan. Han har vært god for oss og veldig solid i alle kamper han har spilt. Jeg vet ikke hva andre har sagt, men jeg er veldig fornøyd med ham og han gjør en veldig god jobb igjen i dag, sier kaptein Martin Ødegaard til VG.

Strandberg har en klar melding til kritikerne:

– Det er vel en grunn til at de sitter et sted og ser kampen, mens jeg er på Ullevaal, sier Strandberg med et smil.