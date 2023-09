Slik har du aldri sett Haaland før

TJUVHOLMEN (VG) Godt beskyttet på milliardær Arne Fredlys majestetiske eiendom på Lysaker, ble disse unike bildene av Erling Braut Haaland (23) tatt av stjernefotograf David Yarrow.





Nå skal de vises frem for offentligheten på Galleri Fineart på Tjuvholmen i Oslo. Mandag ble et enormt Haaland-portrett i vikingkostyme avdekket utenfor galleriet.

– Jeg er stolt av det. Jeg er stolt av at det avdukes her i Oslo og jeg kan ikke tenke meg et mer passende sted å avduke det, sier Yarrow til VG.

Selve fotoshooten måtte holdes hemmelig. Telemarksavisa var eneste avis til stede på Munkebakken under forrige landslagssamling.

De skriver at ikke noen andre pressefolk ble invitert av frykt for at Haaland da ikke ville dukke opp.

Men det gjorde han, og i vannkanten utenfor Lysaker i Bærum tok de bildene i vikingkostyme som nå er blitt del av en egen utstilling.

GJØRES KLAR TIL FOTOSHOOT: Erling Braut Haaland i sminken før en fotoshoot på Lysaker under forrige landslagssamling. Vis mer

Ifølge Yarrow tok det rundt 40 minutter fra Haaland steg ut av bilen ikledd landslagstøy til han kom seg opp av vannet igjen etter endt fotoshoot.

– Vi jobbet raskt av respekt for ham. Vi ønsket ikke å ta ham bort fra laget for lenge. Vi nøt det og hadde det gøy, sier fotografen om stjernemøtet.

Rolf Stavnem er daglig leder i Fineart. Han uffer seg litt da han blir spurt om opptaksdagen.

– Jeg hadde hjertet i halsen, for å være ærlig. For jeg visste hva som skulle skje, og jeg var ikke helt sikker på at Erling visste hva som skulle skje, sier Stavnem til VG.

Han forteller at Haaland kom i fotballtøy, ble tildelt et vikingsverd og sminket opp, før han ble sendt ut i vannet.

– Jeg tenkte «åh, hadde sikkerhetssjefen til City vært her, eller Guardiola selv, så hadde det vært helt krise». Heldigvis var ikke de der. Haaland sto der ute og hutret og frøs i sikkert en halvtime, men vi vant kampen og alt gikk bra.

Torsdag åpner den på Tjuvholmen, der Haaland er en av flere norske idrettsstjerner fotografert av Yarrow. Også Casper Ruud er avbildet i et lignende kostyme til utstillingen.

Tidligere har han også fotografert alpinisten Aleksander Aamodt Kilde og kjæresten Mikaela Shiffrin i en ekspedisjonssetting.

Yarrow forteller at han tok bilder under OL i Lillehammer. Han er fascinert over hvordan Norge har utviklet seg som idrettsnasjon de seneste årene, og nevner suksessen til blant andre Casper Ruud og Viktor Hovland.

Tennisstjernen Casper Ruud er en del av utstillingen på Tjuvholmen. Vis mer

Fotografen sier han minnes Tore André Flo godt, men poengterer at Haaland er et steg opp.

– Det er ekstraordinært. Denne fotballspilleren går ovenpå alle andre i norsk fotball. Det er gyllen æra for norsk sport, sier Yarrow.

Skotten peker på likheten med sitt hjemland, som har omtrent like mange innbyggere som Norge.

– Vi produserer idrettsmenn fra pubsporter som biljard og dart, mens dere produserer idrettsutøvere fra store utendørssporter.

– Dere bokser langt over deres egen vektklasse, sier Yarrow.

Yarrow er en internasjonalt anerkjent kunstfotograf, og har tidligere også jobbet med supermodeller som Cara Delevigne og Cindy Crawford.

