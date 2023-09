Bob Bradley og Ingebrigt Steen Jensen i hjertevarmt møte: – En champion

NADDERUD (VG) Bob Bradley (65) er tilbake i Stabæk. Det ble hjertevarmt møte med Ingebrigt Steen Jensen (68). Klubblegenden er lykkelig for å ha amerikaneren tilbake i kampen mot nedrykk.

TILBAKE: Bob Bradley er tilbake på Nadderud etter åtte år. Det er Ingebrigt Steen Jensen glad for. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 19:58 Oppdatert: 10.09.2023 20:09

Det er to år siden Steen Jensen fikk diagnosen Alzheimer. Han har gitt ut bok og holder foredrag om sin holding til sykdommen.

– Han takler dette som en champion, sier Bradley til VG.

Den siste uken har Ingebrigt Steen Jensen snakket til forsamlinger på Oppdal og på Jeløya ved Moss, i tillegg til å åpne «Dyrsku'n Dyrsku'nNorges største handels- og landbruksmesse.» i Seljord.

– Det betyr noe at jeg fremstår med optimisme og livsglede. Jeg er helt sikker på at det går an å få gode år. Jeg er kjempeoptimistisk på meg og sykdommen min sine vegne. Jeg tror vi kommer til å knuse det meste, skratter Ingebrigt Steen Jensen.

– Hvis du ikke gjør det, og tror at det kommer til å gradvis nedover til et stusslig liv. Da blir det det, mener han.

– Han er den samme «Ingo». Selv om han kjemper mot sykdom, er han så modig. Han gjør omgivelsene sine bedre på grunn av sitt smil, sin intelligens, sin klokskap. Det er fantastisk, mener Bob Bradley.

Den nye Stabæk-treneren ble mottatt med rungende applaus i øverste etasje av klubbens brakkerigg. Bob Bradley henvendte seg umiddelbart til Ingebrigt Steen Jensen da han fikk ordet på pressekonferansen.

– Stabæk er en spesiell klubb. Årsaken er at den har fantastiske personer, også i bakgrunnen. «Ingo» du er ikke bakgrunnen. Men du er spesiell, meldte amerikaneren til de mer enn 50 som fylte det varme lokalet.

– Jeg trodde det var kødd da datteren min hadde fanget opp at Bob Bradley kommer tilbake. Vi har snakket om ham hver dag siden han dro. Han etterlot et stempel på denne klubben, og til dels norske fotball, som var helt unikt, sier Ingebrigt Steen Jensen til VG.

Bradley fikk tilnavnet «Byggmester Bob» da han var i Bærum sist. Nyopprykkede Stabæk gikk fra 9. plass i 2014 til 3. plass i 2015 og spilte to cupsemifinaler. Klubben var klare for spill i Europa da amerikaneren dro videre til franske Le Havre.

NY DUO: Bob Bradley, assistenten Azar Karadas og Stabæks styreleder Jens Moe. Vis mer

– Han etterlot seg klubb som var mer profesjonell enn den han kom til, beskriver Steen Jensen og fortsetter:

– Han er så lik seg. Bob ser ikke ut som han er en dag eldre. Tankene hans om fotball er uforandret. Han opptatt av verdiene, fellesskapet og ikke at «vi skal holde ballen i den bakre fireren». Han vil bidra til å skape en klubb og et lag som har den kraften, viljen, troen som gjør at du blir stolt av å være her og holde med Stabæk. Det har manglet, sier Mr. Stabæk mens høstsolen strekker seg inn gjennom vinduene på brakken.

Ingebrigt Steen Jensen er hjemme. Han er omgitt av klubbens slagord «Alltid. Uansett». Klubblegenden har vært med på hele reisen fra 5. divisjon til seriegull og cuptriumf.

Han tok selv ordet på pressekonferansen og dro frem en historie fra Bradleys første periode i Stabæk i 2014 og 2015. Amerikaneren sa alltid at Stabæk «måtte heve listen».

SKEPTISK: Ingebrigt Steen Jensen fryktet i 2014 at Bob Bradley var en «cowboy», men ble raskt overbist om noe annet. Her fra ansettelsen for ni år siden. I bakgrunnen leder Jens Moe. Vis mer

– Jeg var skeptisk da han kom. Jeg tenkte at «her kommer det en cowboy». Jeg hadde et møte med ham og kona Lindsay, sammen med folk fra Stabæk. Da jeg dro hjem var det «I love this man». Bare på grunn av hva han sa, hvordan han sa det, og hvilken enorm kraft han la bak ordene. Noen mennesker har en aura, mener Ingebrigt Steen Jensen

Bradley har skrevet kontrakt med Stabæk ut året. Den nye assistenten, Azar Karadas, er hentet på avtale ut 2025-sesongen. Bob Bradley skal sammen med Stabæk vurdere en utvidelse av kontrakten.

– Jeg elsker denne klubben, sa han avskjeden for åtte år siden.

– Du tar forskjellige klubber med forskjellige utfordringer. Men du finner ikke alltid de folkene som er her. Det er unikt og spesielt. Dette stedet betyr mye for meg, sier han til VG.

ENTUSIASME: Mange Stabæk-hjerter gleder seg over at Bob Bradley er tilbake på Nadderud. Vis mer

På de siste 11 siste seriekampene må han redde et lag som bare har tatt to poeng på de forrige 11 kampene. Uavgjorte matcher holder neppe. Stabæk må vinne. Det har ikke skjedd siden Vålerenga ble slått i mai.

– Når man er i denne posisjonen kan man ikke spille med frykt. Man kan ikke håpe at ett poeng holder i kamper. Man må gå for alle tre poengene, sier Bradley.

I juni ble kontrakten hans avsluttet i MLS-klubben Toronto etter uavgjort i 11 av 18 kamper.

– Alle klubber har sine utfordringer. Prosjektet i Toronto krevde forandringer. Til slutt var vi ikke på linje, svarer han.