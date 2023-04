Bayern-sjef i ordkrig med Tyskland-legende: – Stilløse utsagn

I etterkant av Julian Nagelsmanns manager-avgang i Bayern München, har de tyske fotball-legendene Oliver Kahn (53) og Lothar Matthäus (62) havnet i full krangel.

DÅRLIG TONE: Oliver Kahn (til venstre) og Lothar Matthäus er ikke gode venner for tiden.

Forrige uke Nagelsmann sparken i Bayern München. Samme dag ble Thomas Tüchel ansatt.

Før Bayern München overtok tabelltoppen med seier over Borussia Dortmund lørdag, anklaget Lothar Matthäus Bayern-direktør Oliver Kahn for å lyve i prosessen rundt sparkingen av Nagelsmann.

Nagelsmann kunne nemlig lese om sin egen avgang i tyske medier før han fikk beskjed av klubbledelsen, hevder Sky Sports. Kahn betegnet omstendighetene rundt avgangen som en «katastrofe», men fastslår at ingen i Bayern-leiren lekket informasjonen og at Nagelsmann var den første som fikk vite om sparkingen.

Matthäus mener Kahn ikke snakker sant om hvilke grep som ble gjort da Nagelsmann ble sparket og Tuchel ansatt.

I tyske Sky Sports lørdag, spurte Matthäus Bayern-direktøren om klubben allerede hadde en avtale med etterfølgeren Tuchel allerede før Nagelsmann hadde fått beskjed om sin avgang. Det benektet Kahn på direktesendingen, skriver den tyske storavisen Bild.

– Hasan Salihamidzic (sportssjef i Bayern München) og jeg fortalte sannheten til alle involverte i prosessen. Jeg vet ikke hva Lothar mener, hører eller føler. Etter karrieren hans ble han en slags sjefskritiker av tysk fotball, og det gjør han i alle medier nå, sa Kahn, som fikk 86 landskamper fra 1995 til 2006.

– Kahn vil bare ta vekk fokuset fra problemene sine, før han angriper meg. Jeg sier bare det jeg hører, ser og føler. Den kronologiske rekkefølgen som Kahn beskriver, den passer ikke sammen, meldte Matthäus, som fikk 150 landskamper fra 1980 til 2000.

LEGENDE: Lothar Mätthaus (til høyre) har 150 landskamper for Tyskland. Her med Tyskland-trener Hansi Flick.

Nagelsmann var ikke i München da klubbledelsen hadde bestemt seg for å avslutte samarbeidet med 35-åringen. Han skal ifølge Bild, hvor kjæresten Lena Wurzenberger tidligere var journalist, ha vært på skiferie.

Kahn avviser dette da han sier at han ikke ville sparket manageren uten å si det ansikt-til-ansikt.

– Jeg var i kontakt med ham, men å gjøre det på telefonen er hverken min eller Bayern Münchens stil, sa Kahn.

FIKK SPARKEN: Julian Nagelsmann.

Bayern-sportssjef Hasan Salihamidzic sier følgende om trenerskifte-prosessen:

– Så snart vi hadde Thomas Tuchels bekreftelse, prøvde jeg å få tak i Julian tre ganger. Deretter ringte jeg teamet hans. Så ringte jeg ham igjen og fikk tak i ham. Kahn fortalte absolutt sannheten.

Deretter hevdet Matthäus at «Mia san Mia»-følelsen var borte i Bayern München. «Mia san mia» er et ordtak som har vært hyppig brukt i den tyske gigantklubben siden 1980-tallet. Det er et østerriksk-ungarsk uttrykk som betyr «vi er hvem vi er».

Etter kritikken slo Kahn tilbake og kalte den tidligere tyske landslagskapteinen for «stilløs».

– Man bør ikke tråkke over visse grenser. Jeg har følelsen av at når sjefkritikeren selv får kritikk, så takler han det ikke i det hele tatt og kommer tilbake med grunnløse og stilløse utsagn. Sånn er Lothar, og sånn kommer han nok alltid til å være også, sa Bayern-direktøren.