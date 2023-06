NFF stopper med Freia etter Russland-kobling

Norges Fotballforbund fjerner Freia-produkter fra kioskene på Ullevaal Stadion og landskamper inntil videre. Toppfotball Kvinner setter også samarbeidet på pause.

Norges landslag som tapte hjemme for Serbia høsten 2022. Vis mer





I slutten av mai satte Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet opp en svarteliste over selskap som skal bidra til inntekter i den russiske statskassen. Freias eiere, Mondelez MondelezMondelez er et av de største godteri-selskapene i verden og har hovedbase i USA. , er ett av selskapene på listen.

Derfor bekrefter Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, at det ikke blir Freia-produkter i kiosken når Norge møter Skottland (17. juni) eller Kypros (20. juni).

– Krigen i Ukraina opprører og bekymrer oss alle. NFF står bak UEFAs beslutning om å suspendere alle russiske fotballklubber og landslag fra europeiske turneringer. Da må det også få konsekvenser for produkter som indirekte kan bidra til å finansiere den russiske krigføringen, sier Haavik til VG.

Sjokoladeprodusenten Freia eies av Mondelez. Sistnevnte selskap skal bidra til inntekter i den russiske statskassen.

Han legger til at de har stor sympati for Freia i Norge, og mener de ikke kan lastes for situasjonen.

– De har vært en god leverandør av kvalitetsprodukter til NFFs kiosksalg. Vi kommer likevel ikke bort fra at Freias eier, Mondelez, har virksomhet i Russland og har havnet på Ukrainas sorte liste. Vi kommer uansett til å ha en konstruktiv dialog med Freia fremover, sier Haavik.

Norges Fotballforbund har hatt et samarbeid med Freia i flere år. Det samme har Toppserien. De varsler fredag ettermiddag at de går samme vei som NFF.

Fakta Kjente varemerker som eies av Mondelez Milka, Toblerone, Freia, Twist, Kong Haakon, Daim, Stimorol, Ritz og Marabou. Mondelez er et av de største godteri-selskapene i verden og har hovedbase i USA. Vis mer

SAMARBEIDER: Toppfotball Kvinner og flere spillere har hatt et partnerskap med Freia. Her fra reklameplakaten med Ada Hegerberg i midten.

Hege Jørgensen, daglig leder for Toppfotball Kvinner (TFK), varsler følgende i en pressemelding.

– Vi i Toppfotball Kvinner står skulder til skulder med Ukraina og våre fotballvenner i sin frihetskamp mot Russland. Derfor har styret i TFK i dag besluttet å pause kampanjen vi har med Freia inntil videre.

– Inntil Mondelez International har stengt ned sine fabrikker i Russland, så ser ikke vi at vi kan fortsette samarbeidet med Freia. Begge parter forstår at denne situasjonen er veldig vanskelig. Vi har derfor blitt enige om å pause kampanjen, inntil fabrikkene er stengt, sier Jørgensen videre.

Flyselskapet SAS stoppet med Freia-produkter nylig. Det danske fotballforbundet har også satt kampanjer med Marabou, som også eies av Mondelez, på vent.

Classic Norway Hotels opplyser til VG at de også kommer til å stoppe salg av Freia-produkter.

– Det smerter oss å ikke kunne selge det vi opplever som gode norske produkter og håper at vi vil se tiltak hos eierne som medfører at vi snarest kan promotere produktene igjen, sier administrerende direktør for hotellkjeden, Stephen Meinich-Bache, til VG.

Norske Freia ble i 1993 kjøpt opp av Kraft Foods, som i 2012 endret navn til Mondelez International. Om SAS’ beslutning torsdag skrev selskapet følgende:

– Vi synes det er leit at SAS har tatt denne beslutningen, men det er selvsagt opp til våre kunder å bestemme hvilke produkter de velger å selge, skriver Mondelēz i en e-post til VG.

– Vi forstår at dette er en følelsesladet sak og respekterer fullt ut de ulike meningene om den, skriver de, og fortsetter:

– Vi ønsker imidlertid å være tydelige på at Freia er en norsk merkevare, med produksjon i Norge. Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norden som er produsert i Russland.