Blytunge tall for Maalen – verste på nesten 20 år: – Fryktelig opplevelse

TRONDHEIM (VG) Budskapet var klokkeklart da Svein Maalen tok over etter Kjetil Rekdal. Nå skal Rosenborg spille offensiv fotball. Men mot Sarpsborg lakk trønderne som en sil i 45 minutter og noterte seg for en blytung rekord.

TØFF DAG PÅ JOBBEN: For Ole Sæter og trener Svein Maalen etter 0–3-tap på Lerkendal søndag kveld. Vis mer







I stedet for å angripe, hang trønderne rett og slett ikke sammen defensivt. De ble kontret på og slapp inn i etablert forsvarsspill.

Dermed ble det hele en vanskelig affære og tre baklengsmål de første 45 minuttene, et resultat som stod seg til slutt på Lerkendal.

− I etterpåklokskapens lys, ble det for mange endringer og for lite fokus på det defensive?

− Ja, det ble det. Vi skulle ha gjort mange av endringene, men vi har hatt fire treningsdager å gjøre det på. Vi kunne alltids ha gjort noen små endringer på den ene dagen, og da kunne det her sett annerledes ut, sier trener Svein Maalen til VG.

Spillerne hans er ikke uenige. RBK-profilen Olaus Skarsem mener Maalen oppsummerer det greit.

– Vi tok en råsjanse og gapte over for mye. Men jeg synes heller vi skal være «fremme i skoene», være offensive i stedet for å være defensive. Vi kunne brukt hele uken på å legge oss ned, ta imot og ta kontringer. Vi gamblet høyt og fikk smekk på pungen, sier han til VG.

GA ALT: Olaus Skarsem i aksjon mot Sarpsborg 08 på Lerkendal søndag kveld.

Ole Sæter – som var på banen i Eliteserien for første gang siden november 2022 – forteller at han har ståltro på det som nå skjer. Han kaller sist treningsuke for «fantastisk».

– Vi gjorde mye offensivt (på trening). Og etter hvordan vi har spilt tidligere, så har det vært helt riktig. Når du slipper inn tre så kunne du sikkert gjort noe annerledes. Men etterpåklokskap er vår største fiende, sier han.

Blytunge tall

Men den manglende «kraften i forsvarsspillet», som Maalen kaller det, gjorde at de sprakk opp. Det er Rosenborg-treneren ærlig på. I den første omgangen scoret gjestene tre mål.

For å sette prestasjonen i perspektiv har VG gått gjennom tallene.

Søndag var første gang Rosenborg har ligget under med tre mål i en seriekamp på Lerkendal siden Stabæk ledet det samme 19. oktober 2003. Det er nesten 20 år siden.

Laget ble pepet inn i garderoben av publikum søndag kveld.

– Tallene gjenspeiler prestasjonen i første omgang. Det er fryktelig opplevelse å gå inn til pause med en sånn omgang, sier Maalen selv.

– Det er fryktelig kjedelig. Men rekorder er til for å knuses. Nå tok vi en. Så får vi ta en scoringsrekord neste gang. Vi får ikke gjort noe med det nå. Vi må lukke ørene og øyne, og holde fokus rett fram, sier Sæter.

Så hvorfor skal folk og omgivelsene ha tro på at 4-3-3, fokus på det offensive og mantraet offensiv og angrepsvillig fotball etter en slik forestilling?

Sæter sier «fremtiden er lys», slår fast at mange endringer på kort tid gjør at «du kan få tre mål i ræva».

– Når det skal sies, så er ikke Sarpsborg den største byen, men et vanvittig bra lag. De blir dysset ned. Når vi ikke er hundre prosent og er på 91-92, så blir vi pissa på. Men hvordan du skal få andre til å tro på det. Umulig for meg å svare overbevisende på det når vi taper 3-0. Vi får nå bare vise dem neste kamp at dette skal bli bra, sier han.

– 4-3-3 har vist seg å være veldig effektiv fotball. Vi har hatt fire treninger, mange her har ikke gjort det før. At det skal snu på fire treninger, var litt optimistisk. Vi trenger flere treningsuker, så kommer det til å løsne mer, sier Skarsem.