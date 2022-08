Haaland brølte for hat trick i supercomeback - hedret med stående applaus

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City-Crystal Palace 4–2, kampen pågår) Regjerende Premier League-mester Manchester City lå under 0–2 mot middelhavsfarer Crystal Palace. Da snudde Erling Braut Haaland (22) kampen med tre scoringer på 19 minutter.

SCORET TRE: Erling Braut Haaland fikk endelig vist seg frem på Etihad Stadium.

Nettkjenningene er jærbuens første foran egne supportere på Etihad Stadium, og han scoret like godt tre. Etter målene brølte Haaland av glede sammen med over 50.000 City-supportere som omfavnet hverandre og jublet euforisk i takt med sin nye helt. Hattricket er 22-åringens første i den lyseblå drakten etter 600-millionersovergangen fra Dortmund i sommer.

Bernardo Silva (28) startet opphentingen etter 53 minutter med en markkryper fra 20 meter. Etterpå fulgte Haaland opp med en heading fra kloss hold, en scoring med innsiden på bakerste stolpe og en perfekt avslutning alene med keeper.

Lenge var stemningen langt mer dystert for alle som er glad i City. John Stones (28) endret kampens karakter nærmest umiddelbart – til hjemmelagets disfavør. Snaut fire minutter var spilt idet Haalands lagkamerat styrte ballen i eget nett etter et presist slått frispark fra gjestenes eminent venstre kant, Eberechi Eze (24).

Starten fikk Etihad-publikumet til å se på hverandre med undrende blikk, mens Patrick Vieiras blå- og burgunderkledde menn kunne senke seg dypt med visshet om at laget hadde en overraskende ledelse å forsvare.

Kampbildet minnet om Citys første hjemmekamp for sesongen, mot Bournemouth, da Haaland ble pakket inn av motstanderne og bare hadde åtte touch på 78 minutter. Forskjellen var at heller ikke jærbuens lagkamerater maktet å score i riktig mål under lørdagens match – før Palace økte til 2–0. Etter å ha passet på Haaland sammen med stoppermakker Marc Guehi (22) i en halv omgang, trippet danske Joachim Andersen (26) inn i Citys 16-meter for londonernes eneste corner før hvilen. Dødballen var igjen presis fra Eze, som skrudde ballen mot straffemerket. Etter å ha kvittet seg med oppasser Kyle Walker (32) med en rask bevegelse, timet danske Andersen opphoppet perfekt og økte gjestenes ledelse med et kontant hodestøt i det lengste hjørnet.

For andre gang i kampen måtte Haaland legge ballen ved midtsirkelen. Før nok et avspark ga 22-åringen klare direktiver til lagkameratene, som alle fortvilte. På sidelinjen fektet Pep Guardiola innledningsvis febrilsk med armene i et desperat forsøk på å få spillerne til å utføre kampplanen. På stillingen 2–0 satte Haalands spanske manager seg ned på trenerbenken – trolig like forbløffet over det han hadde sett som resten av de over 50.000 tilskuerne på Etihad Stadium. Etter en omgang hvor City bare hadde kommet til noen få sjanser, slo og sparket Haaland i stolpen før han løp som førstemann mot spillertunnelen.

FRUSTRERT: Dette var det siste Haaland gjorde i første omgang før han løp mot garderoben.

Den regjerende Premier League-mesteren var nødt til å heve seg, noe som raskt viste seg å bli tilfelle. Åtte minutter etter pausepraten tråklet Bernardo Silva (28) seg innover i banen, skjøt langs gresset – via Jeffrey Schlupp (29) – og i mål. Håpet om tre poeng var igjen reelt. Fra sidelinjen sendte i tillegg Guardiola inn to forsterkninger. Ilkay Gündogan fikk hvile fra start. I det kampuret rundet 60 minutter ble Citys lagkaptein sendt innpå banen sammen med den argentinske spisservervelsen Julian Álvarez (22). Grepene bidro umiddelbart til suksess. For bare sekunder senere utlignet Haaland etter en massiv City-dominans, idet 62. spilleminutt. Seks minutter senere satte nordmannen inn sitt andre mål for dagen og etter 81 minutter var hat-tricket komplett.