Multitalentet Mannsverk om dragkampen: – Hørte aldri noe fra Rosenborg

ULLEVAAL (VG) Magnus Wolff Eikrem (31) styrte Molde-offensiven og fikset straffen, Sivert Mannsverk (19) tok den og ble matchvinner. Det er ikke første gang den kombinasjonen har vært gull verdt for Molde.

KONGEBLÅTT: Magnus Wolff Eikrem (til høyre) har løftet den store kongepokalen, men Sivert Mannsverk (til venstre) jubler med sitt personlige trofé. Mellom de to Molde-spillerne står Ola Brynhildsen, Benjamin Tiedemann Hansen og Eirik Ulland Andersen.

Da Mannsverk var norsk fotballs mest ettertraktede tenåring som Obosligaspiller for Sogndal i fjor sommer, spilte Eikrem nemlig en omtrent like sentral rolle som midtbanemaestroen har i Moldes spill.

For det var en samtale med Moldes kaptein gjorde at Mannsverk ikke var i tvil om klubbvalget, der også Rosenborg ønsket seg Mannsverk.

– Jeg besøkte Molde som den første klubben, egentlig. Og mye av grunnen var at jeg møtte Eikrem, og han sa det: «Kom til Molde». Og når kapteinen og en profil sier at han vil ha meg til Molde, da blir du trigget. Jeg angrer ikke ett sekund på det valget, sier tenåringen – som blir 20 en uke etter finalen.

Mannsverk er den yngste målscoreren i en cupfinale siden Rosenborgs Steffen Iversen satte 3–1 i omkampen mot Brann i 1995. Forrige matchvinner som fortsatt var i tenårene må du bla betydelig lengre i cupfinalens historiebok for å finne: Det var Branns Bjørn Tronstad i 1976 – mot Mannsverks tidligere klubb Sogndal.

Eikrem bekrefter at de hadde en prat, men vil ikke ta så mye ære for at Mannsverk endte på Aker stadion.

– Han kom før han signerte, og jeg snakket med ham. Så signerte han på kvelden. Jeg vet ikke om det var jeg som påvirket ham, det var sikkert mange, hevder klubbkapteinen.

– Magnus er Molde-gutt. Han ønsker å få gode spillere til klubben. Så det hender det, at vi tyr til ham også, smiler Molde-trener Erling Moe, som nå har ledet klubben til både serie- og cupmesterskap etter han overtok for Ole Gunnar Solskjær i 2019.

Rosenborg fikk aldri tak i Mannsverk, til tross for at daværende trener Åge Hareide uttalte offentlig at han skulle snakke med styret om å få penger til å hente midtbanedynamoen til klubben. Men ifølge hovedpersonen selv var det aldri aktuelt.

– Jeg tror faktisk jeg var ganske langt unna Rosenborg. For jeg besøkte aldri Rosenborg og jeg snakket aldri med noen i klubben. Det eneste var at Hareide var ute i avisene og snakket om meg. Jeg hadde ingen dialog med klubben, sier han.

– Er det litt rart at Rosenborg ikke ringte deg?

– Det er vel egentlig ikke lov, de må vel ta det via agent. Men at de ikke var mer på for å få meg, det skal ikke jeg tenke på. Når Molde først fikk et bud akseptert av Sogndal, da var det å reise til Molde. Jeg er veldig glad for det, sier Mannsverk.

Også Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen bekrefter at den regjerende seriemesteren også ønsket seg tenåringen til Aspmyra. Ifølge Sogn Avis kan totalpakken være verdt rundt 20 millioner kroner.

– Akkurat da var ikke vi konkurransedyktige med den type priser, uten at jeg vet hva summen ble. Jeg tror Molde har gjort en kjempeinvestering, sier Knutsen – og benyttet nederlagets stund til å hylle søndagens matchvinner.

– Sivert Mannsverk har jeg sett på i mange år. Fantastisk god fotballspiller. Han ser også ut som en type som er villig til å jobbe beinhardt for å få ut potensialet sitt. Det er tøft av ham og det er tøft av Molde å sette ham fram på straffesparket. Så tar han det med største selvfølgelighet, beskriver Glimt-treneren.

– Det var en minnerik opplevelse. Matchvinner, 19 år, få oppleve cupgull, det er ikke normal kost. Jeg tror det kommer til å ta litt tid før jeg får tatt til meg hva jeg faktisk har oppnådd og opplevd. Så er det mer i vente, forhåpentligvis, sier Sivert Mannsverk.

– Hvordan var følelsen idet du legger ned ballen?

– Det eneste jeg tenker på er gevinsten ved å score, og at det er en blå vegg som tar helt fullstendig av. Du kan ikke tenke konsekvenser i en sånn setting. Det er helt vanvittig.

Gutten fra Øvre Årdal, helt innerst i Sognefjorden, flyttet til Sogndal som 16-åring og ble kaptein på A-laget allerede som 17-åring. Som 18-åring ble han kåret til årets spiller i OBOS-ligaen, mens han som 19-åring altså avgjorde cupfinalen på straffespark.

– Jeg var helt sjokkert selv da han gikk frem. At han er 19 år, det er det ingen som tror på. Han spiller som om han er 25–26 år og i sin «prime». Jeg har sett at han har øvd straffer, og det viser bare hva han er bygget av. Det er litt Kjetil Rekdal over det, fastslår Magnus Wolff Eikrem og trekker inn mannen bak norsk fotballs mest berømte (og kinoaktuelle) straffespark.

Mannsverk mener selv hans allsidige idrettsbakgrunn har gjort ham «voksen» mentalt og fysisk.

– Jeg føler at jeg får igjen for det som fotballspiller. Det er ulike ferdigheter i fotball som gjør som jeg har tatt nytte av fra andre idretter og som jeg har tatt med til fotballen, sier han – og fortsetter:

– At jeg er den personen jeg er fysisk, er fordi jeg har stått på og jobbet hardt i lang tid. Jeg har hatt mine langtidsskader som har gjort at jeg har vært på gymmen og fått bygd kropp og den delen der. Skal du spille seniorfotball i en alder av 19 år, så må du ha den pakken der.

I 2014 var 12 år gamle Sivert kretsmester i fotball, langrenn og mellomdistanseløp, samt sølvvinner i håndball. Det er faktisk i den siste idretten han mener han var nest best bak fotball.

– Jeg drev med det meste. Du kan ta med kondisjon fra langrenn, du kan ta med spenst fra friidretten. Jeg har drevet med håndball, der er det spenst. Sånne ting. Jeg tror det er hele pakken som gjør meg til den jeg er i dag, sier helten fra cupfinalen for 2021 – spilt i 2022.