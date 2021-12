Branns daglige leder går. Styret stiller sine plasser til disposisjon.

Tidligere styreleder Birger Grevstad jr. reagerer på at Vibeke Johannesen må gå like etter at han selv trakk seg.

Etter mange år i Brann er det slutt for Vibeke Johannesen.

18. des. 2021 19:47 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld opplyste Brann at Vibeke Johannesen er ferdig som daglig leder i klubben. Også styret stiller sine plasser til disposisjon.