Grevstad om Johannesen-exiten: Det er ganske merkelig

Tidligere styreleder Birger Grevstad jr. reagerer på at Vibeke Johannesen må gå like etter at han selv trakk seg.

Etter mange år i Brann er det slutt for Vibeke Johannesen.

18. des. 2021 19:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Brann opplyser lørdag kveld om at Vibeke Johannesen er ferdig som daglig leder i klubben.

Tidligere denne uken trakk styreleder Birger Grevstad jr. seg etter å ha fått mistillit mot seg fra et flertall i styret.