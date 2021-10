Endelig fikk Mjøndalen noe å juble for

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Kristiansund 5–0) 13 kamper i serien uten seier er historie for Mjøndalen - med litt hjelp fra dommer Tommy Skjerven.

Det sto 1–0 til Mjøndalen da Martin Rønning Ovenstad taklet Amidou Diop stygt midt på leggen i det 41. minutt.

Dommer Skjerven valgte å dra det gule kortet opp av lommen. TV-bildene viser at det nok burde ha vært rødt.

– Han holder på å brekke benet. Det er rødt kort, sier Discovery-ekspert Joacim Jonsson om taklingen.

– Det kan være, men jeg tror ikke det er med vilje, supplerer Bernt Hulsker.

– Det er soleklart rødt kort til Mjøndalen i 1. omgang, mener KBK-trener Christian Michelsen.

– Idiottakling

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var langt unna situasjonen, men sa det som det var:

– Der hadde vi flaks. Det jeg kaller en idiottakling.

Hovedpersonen sier det slik:

– Jeg vet ikke. Jeg hører folk sier at det kanskje kunne vært rødt, men jeg gjør i hvert fall ikke noe med vilje. Det er ikke meningen å gå inn stygt, men jeg har ikke sett situasjonen, sier Martin Rønning Ovenstad til VG.

Mjøndalen fikk fortsette med 10 utespillere, og tre minutter senere tok Benjamin Stokke regien på en kontring fra hjemmelagets side. Spissen var sterk, god og heldig før han spilte fri Lars Olden Larsen som var på løp.

Dermed var det tre brune mot Amin Askar. Det ble rått parti. Olden Larsen gjorde alt selv og økte til 2–0.

– Dette var sårt tiltrengt og jeg er mer lettet. Nå må vi prestere i neste kamp, det hjelper ikke å bare vinne én kamp, sier Olden Larsen til VG.

Rønning Ovenstad fikk altså fortsette, dommer Tommy Skjerven kom aldri på banen til 2. omgang. En skade førte til at fjerdedommer Marius Lien måtte i aksjon.

Kristiansund startet 2. omgang med å kjøre over hjemmelaget, men det var Mjøndalen som scoret - mot spillets gang. Tilretteleggeren Stokke straffet gamle lagkamerater etter at Amin Askar først hadde reddet på streken. Benjamin Stokke satte returen via keeper og i mål.

– I dag trengte vi virkelig både tre poeng og fem mål for målforskjellen og ikke minst selvtilliten. Dette var veldig godt for guttene å føle på å vinne en fotballkamp igjen. Vi trengte det i trenerteamet også, sier Vegard Hansen til VG.

Lars Olden Larsen satte inn 4–0 i 71. minutt. Martin Rønning Ovenstad - ja, han som skulle vært utvist - serverte en perfekt pasning til en umarkert Olden Larsen. Han fikset sitt andre for kvelden.

– Jeg ropte på ballen og fikk en perfekt pasning, sier Olden Larsen til Discovery.

På tampen økte innbytter Kent Håvard Eriksen til 5–0. Storseieren gjør at det fortsatt er håp for 3050 Mjøndalen i Eliteserien.

–Det var på tide med en seier. Vi hadde nesten glemt seiersropet vårt og det var litt flaut, sier Rønning Ovenstad.

– Det er en av de verste KBK-resultatene, men det er ingen 5–0-kamp, mener KBK-trener Christian Michelsen i intervju med Discovery.

PS! Mjøndalens forrige seier i eliteserien kom i sommer, 10. juli mot Haugesund.